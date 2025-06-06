В Молдавии оппозиция зарегистрировала в парламенте законопроект о запрете ЛГБТ*

06 июня 2025, 19:38

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Молдавский оппозиционный блок «Победа» зарегистрировал в парламенте законопроект о защите традиционных ценностей и запрете в стране пропаганды ЛГБТ*. Об этом сообщает РИА Новости.