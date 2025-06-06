В Молдавии оппозиция зарегистрировала в парламенте законопроект о запрете ЛГБТ*
Молдавский оппозиционный блок «Победа» зарегистрировал в парламенте законопроект о защите традиционных ценностей и запрете в стране пропаганды ЛГБТ*. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что депутаты зарегистрировали проект закона, направленный на защиту семейных, духовных и нравственных основ общества Молдавии. Закон предусматривает введение запрета на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений* и смены пола* в школах, СМИ и на публичных мероприятиях. Также предполагается введение ограничения на усыновление детей лицами, причисляющими себя к ЛГБТ*-сообществу.
Кроме того, оппозиционеры выступают против проведения маршей и собраний, пропагандирующих однополые отношения*.
Ранее несколько молдавских неправительственных организаций выступили с инициативой проведения в Кишинёве ЛГБТ*-парада 15 июня.
С 2022 года Праволавная церковь Молдавии требует от властей введения запрета на проведение фестивалей и маршей представителей сообщества.
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