В Молдавии оппозиция зарегистрировала в парламенте законопроект о запрете ЛГБТ*

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Молдавский оппозиционный блок «Победа» зарегистрировал в парламенте законопроект о защите традиционных ценностей и запрете в стране пропаганды ЛГБТ*. Об этом сообщает РИА Новости.



Отмечается, что депутаты зарегистрировали проект закона, направленный на защиту семейных, духовных и нравственных основ общества Молдавии. Закон предусматривает введение запрета на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений* и смены пола* в школах, СМИ и на публичных мероприятиях. Также предполагается введение ограничения на усыновление детей лицами, причисляющими себя к ЛГБТ*-сообществу.

Кроме того, оппозиционеры выступают против проведения маршей и собраний, пропагандирующих однополые отношения*.

Ранее несколько молдавских неправительственных организаций выступили с инициативой проведения в Кишинёве ЛГБТ*-парада 15 июня.

С 2022 года Праволавная церковь Молдавии требует от властей введения запрета на проведение фестивалей и маршей представителей сообщества.

Анастасия Чинкова

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