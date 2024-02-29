НАТО придётся воевать с Россией в случае поражения Украины, заявили в Пентагоне

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Странам НАТО придётся воевать с Россией в случае поражения Украины. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
Он подчеркнул, что поражение Украины в нынешнем конфликте действительно может грозить эскалацией другого, более серьёзного – между Россией и НАТО.
Также Остин заявил, что российские войска активно продвигаются на фронте и добиваются успехов в своей спецоперации. Это даёт повод США встревожиться.
Западные страны всё чаще начали говорить о возможном конфликте России со странами НАТО. Они активно модернизируют свои армии, готовясь к нападению. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков накануне сообщил, что Россия не представляет угрозы для государств, которые не угрожают ей.
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Также Остин заявил, что российские войска активно продвигаются на фронте и добиваются успехов в своей спецоперации. Это даёт повод США встревожиться.
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Анастасия Чинкова