НАТО призывает убедить Трампа продолжать поддержку Киева при переизбрании

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Евросоюза убедить кандидата в президенты США Дональда Трампа не прекращать поддержку Украины в случае победы на выборах. Об этом он заявил в интервью изданию Politico.
Отмечается, что глава Североатлантического альянса обратился к властям европейских государств с просьбой сделать всё возможное, чтобы убедить Трампа сохранить поддержку США Киева в случае избрания президентом по итогам выборов в ноябре.
Вместе с этим Столтенберг заявил, что крайне недоволен установленной в НАТО целью для стран-членов по трате 2% своего ВВП на оборонный сектор. Этого очень мало, по мнению генсека.
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Анастасия Чинкова