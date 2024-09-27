В НАТО сделали новое заявление о помощи Украине

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Североатлантическому альянсу следовало более активно помогать Украине. Такое заявление в рамках выступления в Atlantic Council в Вашингтоне сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он считает, что такие действия военно-политического блока помогли бы избежать украинского конфликта.
«О чем бы я сожалел, так это о том, что мы не сделали больше, чтобы помочь Украине», — сказал Столтенберг.К слову, он покидает пост главы альянса в начале октября. Место Столтенберга займет нидерландский экс-премьер Марк Рютте. Официальная передача дел состоится 1 октября.
Россия не раз заявляла, что оружейные поставки Киеву лишь затягивают боевые действия. Отмечалось, что подобные грузы станут законной целью для российской армии.
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