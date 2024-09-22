Песков: Столтенберг делает скандальные заявления перед уходом с поста главы НАТО

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что на переговорах России и Украины в Стамбуле в 2022 году предлагал Киеву компромиссное решение по урегулированию конфликта, однако страна отказалась от его варианта. Об этом сообщает издание Die Welt.