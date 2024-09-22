Песков: Столтенберг делает скандальные заявления перед уходом с поста главы НАТО

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Генсек НАТО Йенс Столтенберг позволяет себе делать скандальные и безответственные заявления, поскольку в скором времени покинет свой пост. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
В частности, речь идёт о заявлениях Столтенберга о несерьёзности существующих у России красных линий.
Песков подчеркнул, что несмотря на всю безответственность таких заявлений, к Столтенбергу прислушиваются в Европе. Неоднократно были слышны подобные слова о том, что не нужно бояться Россию и Владимира Путина, не нужно серьёзно относиться к предупреждениям президента от других европейских политиков, чиновников, журналистов и общественных деятелей.
По словам Пескова, Запад одержим идеей стратегической и тактической победы над Россией, о чём он говорит абсолютно открыто.
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Песков подчеркнул, что несмотря на всю безответственность таких заявлений, к Столтенбергу прислушиваются в Европе. Неоднократно были слышны подобные слова о том, что не нужно бояться Россию и Владимира Путина, не нужно серьёзно относиться к предупреждениям президента от других европейских политиков, чиновников, журналистов и общественных деятелей.
По словам Пескова, Запад одержим идеей стратегической и тактической победы над Россией, о чём он говорит абсолютно открыто.
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Анастасия Чинкова