Объясняют существование НАТО: Гаврилов раскрыл, зачем Западу нужна Украина

Фото: iStock/Silent_GOS
Страны Запада вливают огромные средства в конфликт на Украине, потому что он объясняет рациональность существования НАТО, с таким заявление выступил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в интервью для РИА Новости.
По его словам, конфликт на Украине — лишь часть проблемы, которая оказывает непосредственное влияние на ОБСЕ.
Дипломат считает, что именно по этой причине коллективный Запад продолжает вливать в поддержку киевского режима миллиарды, собранные со средств налогоплательщиков.
Читайте также:
«Люди не замечают»: Зеленский пожаловался на работу СМИ в США
«Катятся в тартарары»: Трамп оценил состояние США при Байдене
США и их союзники обязались выделить Киеву средства для укрепления ПВО
«События в этой стране были сразу же использованы для обоснования правомерности возвращения НАТО к изначальной функции защиты от угрозы с Востока, а заодно и для позиционирования альянса в качестве единственного надежного инструмента безопасности в «новых условиях», — объяснил Гаврилов.
Дипломат считает, что именно по этой причине коллективный Запад продолжает вливать в поддержку киевского режима миллиарды, собранные со средств налогоплательщиков.
Читайте также:
«Люди не замечают»: Зеленский пожаловался на работу СМИ в США
«Катятся в тартарары»: Трамп оценил состояние США при Байдене
США и их союзники обязались выделить Киеву средства для укрепления ПВО
Евгения Парфентьева