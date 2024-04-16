ВС РФ сожгли «лучшую» самоходную гаубицу НАТО у Часова Яра

Фото: iStock/NiseriN
Вооружённые силы России выследили и сожгли «лучшую» самоходную гаубицу НАТО у Часова Яра, пишет «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По данным Telegram-канала, артиллеристы отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа сожгли немецкую самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000.
В Артемовске Вооруженные силы Украины активно используют артиллерию НАТО, пытаясь приостановить наступление ВС России, отмечают в канале. В свою очередь, войска РФ ведут контрбатарейную борьбу.
Самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000 называют одной из «лучших» в мире. Ей принадлежит мировой рекорд по дальности поражения цели.
Читайте также:
Солдат ВСУ и наемников уличили в маскировке под мирных жителей
ФСБ перекрыла контрабандный канал доставки в РФ взрывчатки из Украины
Зеленский назвал позором разделение помощи США между Израилем и Украиной
В Артемовске Вооруженные силы Украины активно используют артиллерию НАТО, пытаясь приостановить наступление ВС России, отмечают в канале. В свою очередь, войска РФ ведут контрбатарейную борьбу.
Самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000 называют одной из «лучших» в мире. Ей принадлежит мировой рекорд по дальности поражения цели.
Читайте также:
Солдат ВСУ и наемников уличили в маскировке под мирных жителей
ФСБ перекрыла контрабандный канал доставки в РФ взрывчатки из Украины
Зеленский назвал позором разделение помощи США между Израилем и Украиной
Алёна Самарева