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Германия начала переброску своих военных в Литву, нацеленную на обеспечение коллективной безопасности НАТО, сообщило хорватского издания Advance.
Россия интерпретирует это как подготовку к агрессии против себя. Ожидается, что к концу 2027 года в Литве будет размещено пять тысяч немецких военнослужащих. Лидеры Литвы назвали это «историческим событием», и не зря: это первый раз с окончания Второй мировой войны, когда Германия отправляет свои войска за пределы своих границ для постоянного размещения.
В рамках объяснения в НАТО это рассматривается как ответ на оборонные потребности, в результате чего создается архитектура обороны и сдерживания для предотвращения любых возможных агрессивных действий потенциального противника.
Страны Балтии выражают беспокойство по поводу ситуации на Украине и опасаются возможного расширения конфликта. Тем не менее, автор статьи полагает, что у России недостаточно ресурсов и союзников для атаки на другие соседние территории, а также нет соответствующих планов на это.
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В рамках объяснения в НАТО это рассматривается как ответ на оборонные потребности, в результате чего создается архитектура обороны и сдерживания для предотвращения любых возможных агрессивных действий потенциального противника.
«Ни один потенциальный противник с востока не рискнет нарушать пятую статью договора НАТО», — заявил немецкий министр обороны Борис Писториус.Согласно этой статье, вооруженное нападение на одного из членов альянса равносильно атаке на всю НАТО, что влечет за собой мобилизацию ее сил для защиты.
Страны Балтии выражают беспокойство по поводу ситуации на Украине и опасаются возможного расширения конфликта. Тем не менее, автор статьи полагает, что у России недостаточно ресурсов и союзников для атаки на другие соседние территории, а также нет соответствующих планов на это.
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Артем Кузьмин