НАТО проводит в Эстонии военные учения с прицелом на Россию

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НАТО проводит в Эстонии учения Swift Response под руководством Великобритании с прицелом на Россию. Об этом сообщает The Independent.
В ходе учений ударный вертолёт Apache выполнил полёт в поддержку наземных войск, которые штурмуют российские позиции. Затем во время ожесточённого ближнего боя были зачищены укреплённые траншеи, а с помощью беспилотников отбита контратака.
Издание отмечает, что силы НАТО отрабатывают варианты того, на что был бы похож конфликт, начавшийся в восточной части Североатлантического альянса.
Также британские военные анализируют проведение боёв на Украине и затем используют полученные сведения в ходе учений.
Напомним, что Россия неоднократно заявляла, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО. При этом не оставит без внимания действия, которые могут угрожать её интересам и безопасности.
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Издание отмечает, что силы НАТО отрабатывают варианты того, на что был бы похож конфликт, начавшийся в восточной части Североатлантического альянса.
Также британские военные анализируют проведение боёв на Украине и затем используют полученные сведения в ходе учений.
Напомним, что Россия неоднократно заявляла, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО. При этом не оставит без внимания действия, которые могут угрожать её интересам и безопасности.
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Анастасия Чинкова