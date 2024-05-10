Радио1
Главная / Новости / Политика/ «Пойдёт ко дну»: в США сделали громкое заявление о скором распаде НАТО

«Пойдёт ко дну»: в США сделали громкое заявление о скором распаде НАТО

Макгрегор: после украинского конфликта НАТО ждёт распад
10 мая 2024, 12:07
Фото: iStock/Xavier Lejeune

Фото: iStock/Xavier Lejeune

НАТО в настоящее время настолько ослабла, что после завершения украинского конфликта её ждёт незавидная судьба. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.


НАТО не сможет уцелеть и неминуемо «пойдёт ко дну», заявил эксперт.

Ранее экс-командующий вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что в случае вооружённого конфликта с Россией необходимо будет «нейтрализовать» Калининград, поскольку там находятся значительные силы. В частности, в порту Балтийск базируется большая часть российского флота Балтийского моря, а в самом Калининграде размещаются военно-воздушные и ракетные силы. Также Ставридис не исключил наличие ядерного оружия в регионе.

Читайте также:

В России оценили возможность вступления Украины в НАТО в обход правил

Назван регион России, способный нанести шокирующий удар по НАТО

НАТО не направит войска на Украину
#нато
#украина
#политика
Кэмерон призвал Запад ужесточить борьбу с Путиным
Глава МИД Британии призвал Запад «пересидеть» Путина в конфликте на Украине
10 мая 2024, 12:27

Фото: iStock/ffikretow

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западные страны занять более жёсткую позицию для «борьбы с президентом России Владимиром Путиным». Об этом сообщает издание Daily Mail.
По словам политика, Запад должен продемонстрировать готовность «пересидеть» Путина на Украине и занять более жёсткую позицию для обеспечения более крепкого мира.

Напоминая об окончании «холодной войны», Кэмерон заявил о вновь опускающемся на европейские государства холоде.

Читатели издания в комментариях под статьёй раскритиковали заявление Кэмерона, заявив, что не будут голосовать за партию, которая тратит налоги людей на продолжение конфликта на Украине. Также они призвали не доверять главе МИД и не провоцировать Россию.

Ранее в ходе визита в Киев Кэмерон «разрешил» украинским войскам обстреливать российские территории британским оружием.

Читайте также:

Кэмерон обратится к Западу по поводу конфликта России и Украины

Россия жестко ответит на последние действия Британии, заявили в МИД

Великобритания разрешила Киеву наносить удары по России своим оружием
#великобритания
#россия
#владимир путин
#украина
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа дата обсуждения Совфедом кандидатур «силового блока» правительства
Совфед 14 мая обсудит кандидатуры «силового блока», глав МИД и СП
10 мая 2024, 11:45

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Совет Федерации 14 мая обсудит кандидатуры «силового блока» кабинета министров, глав МИД РФ и Счётной палаты. Об этом сообщает РИА Новости.
Накануне этой встречи пройдут заседания комитетов.

Регламент Совфеда предполагает, что кандидатуры на указанные должности предварительно обсуждаются в комитетах по конституционному законодательству, обороне, международным делам и федеральному устройству. Затем комитеты подготовят заключения по предварительным кандидатурам.

Кандидаты на посты руководителей приглашаются на заседание комитетов Совфеда и на заседание палаты. При этом предварительное обсуждение может проводиться в закрытом режиме.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила агентству, что не позднее 20 мая сенаторы определятся по предложенным президентом кандидатурам силового блока нового состава российского правительства и доложат о своей позиции Владимиру Путину.

Читайте также:

Мантуров покинет пост главы Минпромторга

Дмитрий Патрушев стал кандидатом на пост вице-премьера

Матвиенко направила президенту кандидатуры на пост главы Счетной палаты
#совет федерации
#кандидаты
#министерство
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мантуров покинет пост главы Минпромторга
10 мая 2024, 11:36

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Денис Манутров покинет пост главы Министерства промышленности и торговли России. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что он сохранит пост вице-премьера.

Ранее Мантуров, который возглавлял ведомство в течение 12 лет, сам сообщал о возможном пересмотре решения о совмещении.

Кандидатом на пост главы министерства стал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он ещё до утверждения в должности главы региона возглавлял департамент государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Минпромтоге.

Источник издания отметил, что обсуждаемые кандидаты на должность главы министерства являются выходцами из команды Мантурова, поэтому ослабления его позиции не ожидается.

Читайте также:

Дмитрий Патрушев стал кандидатом на пост вице-премьера

В ГД внесли на рассмотрение постановление об утверждении Мишустина премьером

Матвиенко направила президенту кандидатуры на пост главы Счетной палаты
#денис мантуров
#минпромторг
#кандидаты
#министр
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Британские ВМС сообщили о новом нападении неизвестных на судно в Аденском заливе
10 мая 2024, 11:22

Фото: iStock/Mltz

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил о новом нападении неизвестных на судно в Аденском заливе.
Уточняется, что атака произошла примерно в 361,1 км к востоку от Адена. О нападении проинформировал капитан атакованного судна. Дополнительных данных об инциденте пока не приводится.

В настоящее время обстоятельства происшествия изучаются. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с особой осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.

Напомним, США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Корабли Североатлантического альянса будут защищать коммерческие суда от дронов и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.

Читайте также:

Британские ВМС сообщили об атаке на судно вблизи йеменского порта Моха

США заявили об уничтожении над Красным морем пяти беспилотников

СМИ: США с союзниками намерены создать безопасный коридор в Красном море
#сша
#море
#судно
#происшествия
#атака
#великобритания
#хуситы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дмитрий Патрушев стал кандидатом на пост вице-премьера
РБК: Дмитрий Патрушев может занять пост вице-премьера России
10 мая 2024, 11:01

Фото: сайт Кремля

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев может стать вице-премьером в новом правительстве страны. Об этом сообщает РБК.
Уточняется, что Патрушев не будет совмещать свою бывшую должность с нынешней. На его пост рассматривают первого заместителя главы Минсельхоза Оксану Лут.

По данным источника, возможный переход Патрушева связан с координацией работы Минсельхоза, Минприроды и иных важных структур. Отмечается, что если Патрушев займет новую должность, то в его распоряжение перейдут сферы, которые курировала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Ранее сообщалось, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила президенту России Владимиру Путину список из кандидатур на пост главы Счетной палаты.

Читайте также:

Матвиенко направила президенту кандидатуры на пост главы Счетной палаты

Путин во время инаугурации сделал послание Западу, заявил турецкий эксперт

В ГД внесли на рассмотрение постановление об утверждении Мишустина премьером
#пост
#валентина матвиенко
#переход
#правительство
#министр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Из инженера-системотехника в председателя правительства: Что известно о Михаиле Мишустине
10 мая 2024, 10:35

Фото: Официальный сайт Кремля

10 мая Комитет Государственной думы рассмотрит внесённую президентом Владимиром Путиным кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства.
Что известно о человеке, который занимал пост российского премьер-министра с 2020 года, расскажет редакция «Радио 1».

Детство и учёба Мишустина


Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в городе в подмосковном городе Лобня. Его отец работал в службе безопасности аэропорта Шереметьево, а мать в медицинской службе того же аэропорта, отвечая за допуск к полётам.

Мишустин окончил школу практически отличником, а также прошёл обучение в Экономико-математической школе при МГУ имени М. В. Ломоносова. В 1983 году будущий премьер-министр поступил на вечернее отделение Московского станкоинструментального института («Станкин»), а уже через год, благодаря блестящей учёбе, был переведён на дневную форму обучения.

В 1989 году Мишустин завершил обучение по специальности «системы автоматизированного проектирования» (САПР) и получил квалификацию инженера-системотехника, а в 1992 году он окончил аспирантуру при том же учебном заведении.

Предпринимательская деятельность Мишустина


После окончания аспирантуры Мишустин занял пост директора тестовой лаборатории, а позднее возглавил правление Международного компьютерного клуба — общественной некоммерческой организации.

В марте 2008 года Михаил Мишустин вступил в должность президента «UFG Capital Partners» и управляющего партнёра группы «UFG Asset Management». На этом посту он курировал расширение международного присутствия UFG, развитие венчурного и технологического инвестирования, а также инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты.

Государственная деятельность Мишустина


Дважды Мишустин пробовал себя в предпринимательской деятельности, однако, большая часть его жизни была посвящена государственной службе.

В 1998 году Мишустин стал помощником руководителя Государственной налоговой службы Российской Федерации, на базе которой 23 декабря того же года было образовано Министерство РФ по налогам и сборам. Уже в марте 1999 года его повысили до заместителя министра РФ по налогам и сборам.

В марте 2004 года Мишустина назначили руководителем Роснедвижимости, которую упразднили в 2009 году. С 18 декабря 2006 года по 29 февраля 2008 года он занимал должность руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.

Мишустин на посту главы ФНС


6 апреля 2010 года Михаил Мишустин вступил в должность руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС). За время своей работы на этом посту он ввёл множество новшеств, касающихся цифровизации работы ведомства. К 2020 году, когда деятельность Мишустина на посту главы ФНС подошла к концу, действовало свыше 50 электронных сервисов ФНС.

В октябре 2013 года Мишустин стал научным руководителем факультета налогов и налогообложения (нынешний факультет налогов, аудита и бизнес-анализа) Финансового университета при правительстве РФ. В учебном заведении Мишустин продолжает работать и по сей день.

Мишустин в должности председателя правительства России


16 января 2020 года Михаил Мишустин стал председателем правительства Российской Федерации, сменив на этой должности бывшего президента РФ Дмитрия Медведева.

7 мая 2024 года после инаугурации российского президента Владимира Путина правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.

10 мая 2024 года Путин предложил переназначить Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. Сегодня Комитет Государственной думы рассмотрит кандидатуру Мишустина на эту должность.

Читайте также:

В ГД внесли на рассмотрение постановление об утверждении Мишустина премьером

Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства

Лавров, Мишустин и Шойгу: кто не вернется в кабмин после отставки и на что повлиял арест Иванова
#михаил мишустин
#правительство
#премьер-министр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Будут последствия»: В Китае обратили внимание на жёсткий сигнал Японии со стороны России
SCMP: Россия посылает сигнал Японии, возводя базы на Курильских островах
10 мая 2024, 10:25

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия посылает Японии сигнал, возводя разведывательные базы на Курильских островах, об этом пишет китайское издание South China Morning Post.
«Москва желает продемонстрировать Японии, что у шагов, направленных на поддержку Киева, будут последствия, и что они не в интересах Токио», — цитирует автор статьи слова профессора факультета международных отношений токийского кампуса Темпльского университета Джеймса Брауна.

Как считает профессор факультета международных отношений Университета Дайто Бунка Гаррен Маллой, с помощью этих баз у Москвы появятся «глаза и уши», направленные на север Японии. Так Россия сможет отслеживать действия японцев, а также их союзников — Соединённых Штатов Америки.

Читайте также:

Япония намерена сохранить участие в российских нефтегазовых проектах

Япония запретила ввоз в Россию 164 категорий товаров, включая моторные масла

Япония в СБ ООН обвинила РФ и вспомнила Хиросиму и Нагасаки, не упомянув США
#япония
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Матвиенко направила президенту кандидатуры на пост главы Счетной палаты
10 мая 2024, 10:13

Фото: сайт Кремля

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила президенту России Владимиру Путину список из кандидатур на пост главы Счетной палаты. Об этом спикер Совфеда написала в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в список вошли три кандидатуры: глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, заместитель руководителя контрольного управления Администрации президента РФ Борис Ковальчук и исполняющий обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова.

Спикер Совфеда добавила, что верхняя палата парламента будет ожидать представления российского лидера для назначения на должность.

Напомним, 7 мая этого года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. После его инаугурации правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.

Читайте также:

В ГД внесли на рассмотрение постановление об утверждении Мишустина премьером

Медведев выразил надежду на победу России под руководством Путина

Путин во время инаугурации сделал послание Западу, заявил турецкий эксперт
#правительство
#рф
#валентина матвиенко
#владимир путин
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ГД внесли на рассмотрение постановление об утверждении Мишустина премьером
10 мая 2024, 09:59

Фото: Официальный сайт Кремля

Комитет Госдумы по контролю внес на рассмотрение депутатов проект постановления об утверждении Михаила Мишустина председателем правительства, соответствующий документ опубликован на официальном сайте Государственной думы.
Михаил Мишустин вступил в должность председателя правительства Российской Федерации 16 января 2020 года, его предшественником является нынешний зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

7 мая 2024 года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. Вместе с его инаугурацией правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.

«Рассмотрев представленную президентом Российской Федерации кандидатуру, Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации постановляет: утвердить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации», — сообщается в тексте документа, опубликованного в базе Госдумы.

Читайте также:

Лавров, Мишустин и Шойгу: кто не вернется в кабмин после отставки и на что повлиял арест Иванова

Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства

Мишустин: Правительство увеличило лимиты по IT-ипотеке на 200 миллиардов рублей
#михаил мишустин
#правительство
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф