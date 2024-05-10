«Пойдёт ко дну»: в США сделали громкое заявление о скором распаде НАТО

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НАТО в настоящее время настолько ослабла, что после завершения украинского конфликта её ждёт незавидная судьба. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
НАТО не сможет уцелеть и неминуемо «пойдёт ко дну», заявил эксперт.
Ранее экс-командующий вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что в случае вооружённого конфликта с Россией необходимо будет «нейтрализовать» Калининград, поскольку там находятся значительные силы. В частности, в порту Балтийск базируется большая часть российского флота Балтийского моря, а в самом Калининграде размещаются военно-воздушные и ракетные силы. Также Ставридис не исключил наличие ядерного оружия в регионе.
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Анастасия Чинкова