Назван регион России, способный нанести шокирующий удар по НАТО

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Калининградская область обладает достаточным количеством вооружения, чтобы не только отразить атаку, но и нанести потенциальному противнику удар, который вызовет шок, заявил военный аналитик Василий Дандыкин в интервью NEWS.ru.
Дандыкин отметил, что рассуждения на Западе о возможном нападении на Калининград не соответствуют реальности. Любая агрессия НАТО в этом регионе будет рассматриваться Россией как объявление войны, с соответствующими для Запада последствиями.
По словам эксперта, в случае попытки НАТО атаковать Калининградскую область, вероятно, Россия прибегнет к ядерному ответу.
Ранее бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО Джеймс Ставридис высказал предположение о том, что Альянс может разместить свои военно-воздушные силы в Балтийском море для сдерживания России и оказания давления на Калининград. По его мнению, в случае открытого военного конфликта необходимо «нейтрализовать» этот город.
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По словам эксперта, в случае попытки НАТО атаковать Калининградскую область, вероятно, Россия прибегнет к ядерному ответу.
Ранее бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО Джеймс Ставридис высказал предположение о том, что Альянс может разместить свои военно-воздушные силы в Балтийском море для сдерживания России и оказания давления на Калининград. По его мнению, в случае открытого военного конфликта необходимо «нейтрализовать» этот город.
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AT: НАТО попытается напасть на Калининград в возможном конфликте с Россией
Артем Кузьмин