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Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил в соцсети Х, что Североатлантическому альянсу (НАТО) необходимо в срочном порядке начать переговоры с РФ по вопросам безопасности.
Гленн Дизен обратил внимание, что НАТО необходимо как можно скорее начать переговоры с Российской Федерацией о заключении соглашения о европейской безопасности.
Ранее независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил, что база «Михаил Когэлничану» в Констанце на юго-востоке страны будет использована НАТО для начала войны с Россией. «Михаил Когэлничану» станет крупнейшей военной базой НАТО в Европе. Именно она, по мнению политика, будет плацдармом для потенциального наступления на РФ. Также Джорджеску выступил с критикой международного сообщества.
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«[Оно основано] на приципах ее неделимости», — подчеркнул профессор из Норвегии.
Ранее независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил, что база «Михаил Когэлничану» в Констанце на юго-востоке страны будет использована НАТО для начала войны с Россией. «Михаил Когэлничану» станет крупнейшей военной базой НАТО в Европе. Именно она, по мнению политика, будет плацдармом для потенциального наступления на РФ. Также Джорджеску выступил с критикой международного сообщества.
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Ольга Енгалычева