Рютте признал, что Россия расходует оборонный бюджет эффективнее НАТО

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Генсек НАТО Марк Рютте в процессе дискуссии с депутатами Европарламента признал, что РФ расходует гораздо меньше средств на оборону, однако делает это гораздо эффективнее стран-участниц альянса.
По его словам, Россия произвела за три месяца больше вооружения, чем все страны блока за год. Рютте подчеркнул, что траты в объеме 2% ВВП для НАТО являются недостаточными.
Он призвал увеличить расходы на оборону до 8–10%. Для формирования необходимого бюджета на оборону требуются сокращения социальных расходов, например на пенсии, здравоохранение и иные выплаты для граждан.
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