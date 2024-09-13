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НАТО и Евросоюз в течение восьми лет поставляли Украине вооружение и идеологически готовили страну к конфликту с Россией. Об этом в беседе с ТАСС сообщил боец ВСУ Виталий, ранее служивший в националистическом батальоне «Киевская Русь», а ныне отбывающий наказание в российской колонии.
Он рассказал, что с 2014 года НАТО и ЕС «накачивали» Украину оружием. Каждый украинец понимал, что это подготовка к какому-то масштабному конфликту, который в итоге перерос в СВО.
По словам Виталия, власти навязывали свою культуру. В частности, переносили на 8 мая празднование Дня победы, русскоязычные школы переделывали в украинские. А местные СМИ активно проталкивали идеи о том, что всё связанное с Россией – автоматически плохо.
Также военный подчеркнул, что в течение 10 лет Украина старательно укрепляла свою линию обороны, что также говорит о заблаговременной подготовке к готовящемуся конфликту.
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По словам Виталия, власти навязывали свою культуру. В частности, переносили на 8 мая празднование Дня победы, русскоязычные школы переделывали в украинские. А местные СМИ активно проталкивали идеи о том, что всё связанное с Россией – автоматически плохо.
Также военный подчеркнул, что в течение 10 лет Украина старательно укрепляла свою линию обороны, что также говорит о заблаговременной подготовке к готовящемуся конфликту.
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Анастасия Чинкова