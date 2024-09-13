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Володин объявил НАТО участником конфликта на Украине

Спикер ГД Володин: НАТО стало участником боевых действий на Украине
13 сентября 2024, 08:32
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале заявил о наличии прямых доказательств того, что под видом Вооруженных сил Украины на самом деле воюет НАТО.
Он отметил, что обсуждение США, Германии, Англии и Франции возможности нанесения ударов дальнобойным оружием по территории России свидетельствует о попытках скрыть их реальное участие в конфликте.

По мнению Володина, США и их союзники стремятся легитимизировать акты агрессии против России с помощью ракетных атак. Он также указал на то, что Пентагон анализирует последствия возможного ядерного удара.



Таким образом, председатель Госдумы утверждает, что эти страны фактически ведут войну с Россией.

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#россия
Франция вынуждает приехать в Париж брата Павла Дурова
13 сентября 2024, 08:42

Фото: istock/SimonLukas

Власти Франции вынуждают брата Павла Дурова и вице-президента Телеграм прибыть в Париж. Об этом сообщает портал SHOT.
По мнению французских правоохранителей, их сотрудничество со следствием может способствовать более быстрому разрешению дела основателя мессенджера.

В разговоре с SHOT один из близких к Павлу Дурову источников рассказал о возможных последствиях его согласия на сотрудничество со следствием. Главное преимущество заключается в том, что Павлу могут смягчить условия судебного контроля: он сможет отмечаться раз в неделю вместо двух и, возможно, получит возможность выезжать в другие страны ЕС.

Однако расследование дела в отношении Дурова может занять не менее года. Ускорить процесс можно только при условии, что другие участники дела, такие как брат Павла Николай и вице-президент компании Илья Перекопский приедут в Париж и дадут показания. Однако остается вопрос, готовы ли они рисковать своей свободой ради ускорения расследования, пишет портал.

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Депутат Колесник предложил испытать ядерное оружие, чтобы напомнить о его угрозе
13 сентября 2024, 08:39

Фото: istockphoto/RomoloTavani

Депутат Госдумы Андрей Колесник предложил провести испытания ядерного оружия, чтобы напомнить всему миру о его страшной угрозе. Этой идей он поделился в беседе с «Лентой.ру». По его словам, многие иностранные политики стали забывать об опасности ядерного вооружения.
Колесник пришел к этой мысли, рассуждая о возможности использования Киевом грязной ядерной бомбы, последствия от которой будут губительными. Мир, считает депутат, стал забывать о том, что произошло в Чернобыле, Хиросиме, и о разрушительности ядерных технологий.
«Не надо расслабляться. Надо где-нибудь произвести ядерный взрыв, на каком-нибудь полигоне. У нас сейчас запрещены ядерные испытания, но, может, людям стоит посмотреть, к чему это все приводит на самом деле, стоит услышать. Если снять мораторий, может, человечество задумается», — предложил он.
Ранее бывший агент ЦРУ ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что западные союзники Киева испробовали все, чтобы переломить ход украинского конфликта, кроме ядерных вооружений. Российская сторона, по его мнению, вряд ли готовится применить ядерные боеголовки, поскольку русские солдаты «и так побеждают».
«Соединенным Штатам, НАТО и Зеленскому приходится мириться с унизительным отступлением <…>, единственный вариант, который они еще не применяли, — это ядерное оружие», — сказал собеседник.
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На Западе объяснили стремление США разрешить удары вглубь России
Политолог Доктороу: США хотят разрешить удары вглубь РФ из-за ее успехов на СВО
13 сентября 2024, 08:26

Фото: istock/petervician

Американский политолог Гилберт Доктороу раскрыл истинный мотив, по которому США рассматривают возможность разрешения ударов дальнобойным оружием по территории России. В эфире YouTube-канала Judging Freedom он отметил, что это решение связано с недавними успехами российских сил на фронте в Донбассе.
Доктороу пояснил, что первоначальная позиция Соединенных Штатов изменилась в ответ на достижения России в рамках специальной военной операции на Украине.

Ранее издание The Times сообщило, что президент США Джо Байден может дать разрешение Украине использовать дальнобойное оружие французского или британского производства для ударов вглубь России, однако американские системы, такие как баллистические ракеты ATACMS, не будут переданы. Это решение обусловлено стремлением Вашингтона избежать дальнейшей эскалации конфликта.

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Маск назвал власти Австралии «фашистами» из-за планов контроля дезинформации
13 сентября 2024, 06:40

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Американский предприниматель Илон Маск подверг резкой критике правительство Австралии, назвав его «фашистским» в ответ на планы введения штрафов для онлайн-платформ за распространение дезинформации.
Власти Австралии рассматривают возможность наложения штрафов до 5% годового оборота компаний за неспособность остановить ложную информацию в интернете. Маск выразил свое недовольство этим решением через социальную сеть X, написав всего одно слово: «Фашисты».

Член палаты представителей Австралии Билл Шортен в эфире «Девятого канала» ответил на обвинения Маска, назвав его позицию непоследовательной. По его словам, Маск отстаивает свободу слова только тогда, когда это выгодно его бизнесу. Шортен подчеркнул, что попытки регулирования дезинформации направлены на защиту общественных интересов.

Это не первый случай, когда Маск выступает с критикой в адрес властей и СМИ. Ранее он назвал британское издание The Guardian «помоечным» после их критики его комментариев о климате в интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

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НАТО призвали прислушаться к заявлению Путина
Постпред РФ Ульянов призвал не игнорировать заявление Путина
13 сентября 2024, 03:55

Фото: сайт Кремля

Постпред РФ в Вене Ульянов призвал НАТО не игнорировать слова Путина по Украине.
Постпред России при международных организациях Ульянов сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Ранее Владимир Путин предупредил Запад о возможных последствиях разрешения Украине наносить удары вглубь России. Он отметил, что если Запад позволит Киеву использовать свое оружие для атак на российскую территорию, это будет означать непосредственное и прямое участие НАТО, США и европейских стран в боевых действиях.

Напомним, США намерены предоставить Украине всё необходимое для её самозащиты и восстановления территориальной целостности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопросы о возможных ударах ВСУ вглубь российской территории с использованием американского оружия.

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#запад
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США могут дать зелёный свет ударам по России западными, но не американскими ракетами
The Times: США могут разрешить Украине удары по России западными ракетами
13 сентября 2024, 02:04

США могут дать Украине возможность наносить удары вглубь российской территории с использованием британских ракет Storm Shadow и французских Scalp, но не американских ATACMS. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в правительственных кругах нескольких стран.
Собеседники издания отметили, что такой подход может стать итогом визитов в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что использование западного дальнобойного оружия для ударов по территории РФ будет рассматриваться как участие стран НАТО, США и европейских государств в боевых действиях против России.

В свою очередь США до этого сообщили, что намерены предоставить Украине всё необходимое для её самозащиты и восстановления территориальной целостности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопросы о возможных ударах ВСУ вглубь российской территории с использованием американского оружия.

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#сша
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#всу
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#рф
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Украина ждет сигнал: Байден и Стармер обсуждают судьбоносное решение
Байден и Стармер обсудят возможное снятие запрета на удары ВСУ по России
13 сентября 2024, 01:52

Фото: istock/andreonegin

Президент США Джо Байден в пятницу проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, на которых планируется обсудить вопрос о снятии запрета на использование украинскими войсками западного дальнобойного оружия для ударов по территории России.
Переговоры состоятся в Белом доме и будут вторыми встречами Байдена и Стармера после назначения последнего на пост премьер-министра Великобритании.

Ожидается, что Украина станет ключевой темой обсуждения наряду с другими важными вопросами, такими как боевые действия в секторе Газа, защита судоходства в Красном море и двусторонние отношения между США и Великобританией.

Главной интригой остается вопрос, одобрят ли США и Британия возможность Украины наносить удары дальнобойным оружием за пределами Крыма и других аннексированных регионов России.

Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Соединённые Штаты пока не планируют снимать ограничения на удары Вооружённых сил Украины по российской территории с использованием американского дальнобойного оружия.

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#воздушная
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Опрос: почему Венгрия говорит «нет» Украине
Policy Solutions: более 60% венгров выступают против вступления Украины в ЕС
13 сентября 2024, 01:00

Фото: istock/rarrarorro

Более 60% жителей Венгрии высказались против вступления Украины в Европейский Союз, что свидетельствует о росте негативного отношения к евроинтеграции Украины по сравнению с прошлым годом.
Об этом говорится в результатах опроса, проведённого венгерским аналитическим центром Policy Solutions.

36% респондентов заявили, что категорически не поддерживают членство Украины в ЕС, а 25% — что частично против. В 2023 году число противников составляло 51%.

Среди сторонников правящей партии «Фидес» и её союзников 73% выступили против вступления Украины в сообщество. Среди оппозиционных партий уровень неприятия варьируется от 53% до 69%.

Напомним, ранее сообщалось, что если политик Дональд Трамп победит на американских выборах, то он скажет российским, украинским и европейским представителям, что те должны выяснить, в каком виде будет выглядеть урегулирование конфликта на Украине и что оно в себя включит.

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#венгрия
#украина
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Байден избегает Зеленского? Белый дом отказался подтвердить встречу на Генассамблее
Белый дом не подтвердил встречу Байдена и Зеленского на Генассамблее ООН
13 сентября 2024, 00:41

Администрация США не подтвердила информацию о возможной встрече президента Джо Байдена с Владимиром Зеленским на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдёт в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.

«На текущий момент я не готова сообщить какие-либо детали касательно недели высокого уровня на ГА ООН. Мы сообщим дополнительные детали позже», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.
Ранее стало известно, что Россию на мероприятии будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, который выступит на сессии Генассамблеи 28 сентября и проведет встречу с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.

Напомним, в некоторых населенных пунктах Курской области, куда вторглись украинские боевики, были созданы подобия концлагерей для жителей, не успевших эвакуироваться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад МИД РФ. Согласно полученным данным, в подобные концлагеря украинские боевики насильно сгоняли жителей российского приграничья.

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