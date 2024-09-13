Фото: Сайт Кремля
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале заявил о наличии прямых доказательств того, что под видом Вооруженных сил Украины на самом деле воюет НАТО.
Он отметил, что обсуждение США, Германии, Англии и Франции возможности нанесения ударов дальнобойным оружием по территории России свидетельствует о попытках скрыть их реальное участие в конфликте.
По мнению Володина, США и их союзники стремятся легитимизировать акты агрессии против России с помощью ракетных атак. Он также указал на то, что Пентагон анализирует последствия возможного ядерного удара.
Таким образом, председатель Госдумы утверждает, что эти страны фактически ведут войну с Россией.
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По мнению Володина, США и их союзники стремятся легитимизировать акты агрессии против России с помощью ракетных атак. Он также указал на то, что Пентагон анализирует последствия возможного ядерного удара.
Таким образом, председатель Госдумы утверждает, что эти страны фактически ведут войну с Россией.
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Анастасия Хохлова