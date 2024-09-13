НАТО собираются отправить войска на Украину, заявили в Минобороны

Фото: сайт НАТО
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что страны НАТО хотят отправить войска на Украину для принуждения России к переговорам по формулам Киева. Об этом информирует РИА Новости.
«С целью обеспечения условий для силового принуждения России к переговорам по формулам Киева натовские страны строят планы по отправке своих войск на Украину», — сказал он.
Выступая на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине Фомин отметил, что это очень опасная игра, которая может привести к столкновению ядерных держав.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подтвердил, что в американской администрации ведутся обсуждения о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.
Президент России Владимир Путин заявил, что возможное разрешение для ВСУ бить американским дальнобойным оружием вглубь РФ будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте. В комментарии к видеофрагменту интервью российского лидера, опубликованному в соцсети Х, бизнесмен Илон Маск выразил свое беспокойство: «У меня плохое чувство по поводу этого».
В Пекине 12 - 14 сентября проходит Сяншаньский форум по безопасности, где заместитель министра обороны РФ Александр Фомин возглавляет российскую делегацию.
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