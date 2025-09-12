НАТО запустит инициативу «Восточный страж» из-за падения дронов в Польше
Для усиления восточного фланга НАТО после прилета БПЛА в Польше альянс запускает операцию «Восточный страж». Об этом заявил на пресс-конференции генсек блока Марк Рютте.
Согласно его заявлению, военная операция начнется в ближайшее время и задействует ресурсы нескольких стран-союзниц, включая Данию, Францию, Великобританию и Германию. Рютте подчеркнул, что в рамках этой операции будут применяться «специальные меры, связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов».
В ночь на 10 сентября в Польше на территории Польши упали несколько дронов. Премьер-министр Польши Дональд Туск охарактеризовал произошедшее как «беспрецедентное» и возложил ответственность за это на Россию, обвинив ее в провокационных действиях.
