В МВД Польши заявили об обнаружении обломков 17-го БПЛА
В Польше обнаружили семнадцатый по счету БПЛА, который нарушил воздушное пространство страны. Об этом рассказала пресс-секретарь МВД республики Каролина Галецкая в личном аккаунте соцсети X.
Вчера сообщалось, что на территории Польши обнаружили обломки 16 дронов. При этом ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об уничтожении «представлявших опасность» якобы российских БПЛА. Однако не предоставил доказательств происхождения беспилотников, что сделало его обвинения в сторону РФ беспочвенными.
По утверждению представителя МВД Польши, на юго-востоке страны нашли еще один БПЛА.
«В населенном пункте Пшимярки, гмина Ксенжополь, обнаружен 17-й дрон. Все службы оповещены. Полиция проводит мероприятия по охране территории», — написала Галецкая.Ранее президент Армении описал характер современных отношений с Россией. Он подчеркнул, что Ереван ожидает от Москвы уважения к его самостоятельным решениям.