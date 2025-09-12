В МВД Польши заявили об обнаружении обломков 17-го БПЛА

12 сентября 2025, 00:48

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В Польше обнаружили семнадцатый по счету БПЛА, который нарушил воздушное пространство страны. Об этом рассказала пресс-секретарь МВД республики Каролина Галецкая в личном аккаунте соцсети X.





Вчера сообщалось, что на территории Польши обнаружили обломки 16 дронов. При этом ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об уничтожении «представлявших опасность» якобы российских БПЛА. Однако не предоставил доказательств происхождения беспилотников, что сделало его обвинения в сторону РФ беспочвенными.



По утверждению представителя МВД Польши, на юго-востоке страны нашли еще один БПЛА.





«В населенном пункте Пшимярки, гмина Ксенжополь, обнаружен 17-й дрон. Все службы оповещены. Полиция проводит мероприятия по охране территории», — написала Галецкая.