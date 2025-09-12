12 сентября 2025, 13:59

Фото: iStock/Ruma Aktar

Варшава всегда и во всём будет винить Россию, даже если выяснится, что беспилотники, залетевшие на территорию Польши, не были российскими. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.





Напомним, 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание кабинета министров в связи с обнаружением на территории страны нескольких дронов. Позже он официально обвинил в инциденте Москву, утверждая, что найденные аппараты были российскими.





«Мне заявили в Министерстве иностранных дел Польши о том, что даже если вдруг будет доказано, что дроны украинские, то, по их мнению, это ничего не меняет. Дескать, Россия спровоцировала конфликт, и она в любом случае будет нести ответственность», — сказал Ордаш в разговоре с RT.

«У нас такая армия, такой ядерный щит и такое ядерное вооружение — лучшее в мире, — что ни одна шавка на нас не полезет. А тявкать они будут постоянно, потому что они тявкают за деньги. И совершенно верно наш президент на все эти провокации не отвечает», — подчеркнул Гончаров.