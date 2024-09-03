Натовская артиллерия нанесла разрушительный удар по школе в Горловке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили натовскую артиллерию 155-миллиметрового калибра во время обстрела школы №40 в Горловке. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).