Фото: Минобороны РФ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили натовскую артиллерию 155-миллиметрового калибра во время обстрела школы №40 в Горловке. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По данным СЦКК, характерные фрагменты и осколки, обнаруженные на месте обстрела, свидетельствуют о применении натовского вооружения. В результате обстрела были повреждены остекление и фасад здания школы. Как сообщил вахтер учебного заведения Виктор, было выбито более 60 окон.
«Слышу свист, и как грохнуло. Всё посыпалось. Я посчитал — 66 больших окон выбито», — рассказал он. По словам Виктора, из-за регулярных обстрелов школы в Горловке работают на дистанционном обучении, что позволило избежать жертв.Он отметил, что в это время ни детей, ни педагогов в школе не было
Ранее сообщалось, что украинские войска атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области. По словам губернатора, в результате украинских обстрелов пострадали два мирных жителя. У одного обнаружена минно-взрывная травма и осколочные ранения плеча и челюсти, а у второй – поверхностная рана шеи.
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Елена Перлова