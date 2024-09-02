Гладков: ВСУ атаковали шесть населённых пунктов Белгородской области

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Украинские войска атаковали шесть населённых пунктов Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По словам губернатора, в результате украинских обстрелов пострадали два мирных жителя. У одного обнаружена минно-взрывная травма и осколочные ранения плеча и челюсти, а у второй – поверхностная рана шеи. Оба были доставлены в Шебекинскую ЦРБ попутным транспортом. Им оказана необходимая медицинская помощь, теперь они будут проходить лечение амбулаторно.
Также часть Шебекино и село Муром временно остались без электроснабжения.
Кроме того, ударами ВСУ повреждены легковой автомобиль и три частных дома в селе Тишанка.
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Также часть Шебекино и село Муром временно остались без электроснабжения.
Кроме того, ударами ВСУ повреждены легковой автомобиль и три частных дома в селе Тишанка.
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Анастасия Чинкова