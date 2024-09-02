В подконтрольной Украине части Запорожья прогремел взрыв

Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом вечером 2 сентября сообщил глава администрации захваченных ВСУ районов Запорожской области Иван Федоров.
По данным украинских СМИ на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена тревога. Сообщается только о звуках взрыва, но на каком объекте и что произошло – точной информации нет.
Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогу референдума в сентябре 2022 года. Однако Киев продолжает бомбить территорию. Сейчас военным силам Украины подконтрольны бывший областной центр – город Запорожье. Более 70% региона находятся под защитой России.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Россия впервые применила на Украине гибрид ракеты и управляемой бомбы «Гром-Э1». Ракета ударила по позициям в ВСУ в Харькове вечером 31 августа.
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Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогу референдума в сентябре 2022 года. Однако Киев продолжает бомбить территорию. Сейчас военным силам Украины подконтрольны бывший областной центр – город Запорожье. Более 70% региона находятся под защитой России.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Россия впервые применила на Украине гибрид ракеты и управляемой бомбы «Гром-Э1». Ракета ударила по позициям в ВСУ в Харькове вечером 31 августа.
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Лия Мурадьян