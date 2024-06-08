Байден раскрыл численность американских войск на территориях стран НАТО

kremlin
Президент США Джо Байден заявил, что на территории стран НАТО находятся 80 тысяч американских военных, передает ТАСС.
По его словам, войска США направляются или дислоцируются в странах Североатлантического альянса в Европе, «в том числе для воодушевления наших союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии».
Глава Белого дома также сообщил, что в Саудовской Аравии находятся около 2320 американских военнослужащих, в Иордании – 3813, а в Ливане – 75.
Ранее в Белом доме заявили, что отказ Соединенных Штатов отправлять войска на Украину сохранится и в будущем. Отмечается, что заявления французских властей также не повлияют на решение администрации президента США.
Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит подтвердил, что Вашингтон и Североатлантический альянс не рассматривают возможность отправки советников в Киев.
Читайте также:
США заключили контракт на производство отправляемых Киеву БРТ Stryker
Эстония пожелала ограничить покупку недвижимости иностранцами
НАТО откажется от плана создания фонда помощи Украине
Глава Белого дома также сообщил, что в Саудовской Аравии находятся около 2320 американских военнослужащих, в Иордании – 3813, а в Ливане – 75.
Ранее в Белом доме заявили, что отказ Соединенных Штатов отправлять войска на Украину сохранится и в будущем. Отмечается, что заявления французских властей также не повлияют на решение администрации президента США.
Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит подтвердил, что Вашингтон и Североатлантический альянс не рассматривают возможность отправки советников в Киев.
Читайте также:
США заключили контракт на производство отправляемых Киеву БРТ Stryker
Эстония пожелала ограничить покупку недвижимости иностранцами
НАТО откажется от плана создания фонда помощи Украине
Александр Климов