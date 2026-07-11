Более десяти самолётов ушли на запасные аэродромы из-за грозы в Петербурге
Корректировки в расписании рейсов петербургского аэропорта Пулково возможны из-за масштабного грозового фронта над Северной столицей. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
Представители аэропорта призвали пассажиров сохранять спокойствие и подчеркнули, что обеспечение безопасности полётов остаётся ключевым приоритетом. По данным на 21:16, 11 самолётов, направлявшихся в Санкт‑Петербург, отправили на запасные аэродромы.
Согласно онлайн‑табло Пулково, вылеты из Северной столицы продолжаются, однако сопровождаются задержками. Наибольшее время ожидания пассажиров зафиксировали у воздушного судна в Калининград: его отправление перенесли с 20:00 на 23:10.
Ранее несколько рейсов не смогли приземлиться в Пулково из-за непогоды. Самолёты наматывали круги над городом в ожидании команды диспетчера.
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