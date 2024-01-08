Нацбанк Украины рассматривает возможность блокировки банковских счетов уклонистов

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Национальный банк Украины (НБУ) готов участвовать в обсуждении о введении для уклонистов банковских ограничений, предусмотренных в новом законопроекте о мобилизации. Об этом сообщил глава регулятора Андрей Пышный в интервью изданию «Зеркало недели».
По его словам, данный законопроект был принят к сведению в Нацбанке. Представители регулятора, скорее всего, примут участие в обсуждении этого вопроса в парламенте.
По результатам этой дискуссии Пышный ожидает принятия окончательного решения, касаемо данного вопроса.
Ранее стало известно, что сотрудники военкоматов проводят рейды по украинским населённым пунктам в поисках граждан, пригодных для мобилизации. Такие обходы совершаются даже ночью.
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По результатам этой дискуссии Пышный ожидает принятия окончательного решения, касаемо данного вопроса.
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Анастасия Чинкова