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«Политически умер»: депутат Верховной рады раскритиковал Зеленского

Депутат Рады Костенко заявил, что Зеленский больше никогда не будет президентом
08 января 2024, 17:06
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский должен понять, что больше никогда не сможет стать президентом, поскольку он уже «политически умер». Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Политик призвал Зеленского осознать своё положение и сделать вывод о том, что в политику он больше не вернётся, поскольку уже сейчас он «политически умер».

Также Костенко убеждён, что в данный момент у Зеленского есть только доверие граждан и рейтинги. При этом все решения, принимаемые главой государства, делаются для того, чтобы иметь возможность переизбрания на следующих президентских выборах. Сохранение Украины его сейчас мало волнует, уверен депутат Рады.

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#владимир зеленский
#украина
#президент
#политика
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Главком ВС Булин призвал шведов готовиться к войне
08 января 2024, 16:44

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Глава министерства Карл-Оскар Булин объяснил, что ситуация очень серьезная, а перестройка гражданской обороны идёт не так быстро, как требуется.
Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден перед вступлением страны в НАТО обратился к согражданам с призывом готовиться к возможной войне.

С таким же призывом выступил министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин.

«Многие это говорили до меня, но позвольте сказать это с высоты моего положения. Не так завуалированно и с неприкрытой ясностью: в Швеции возможна война. Я хочу апеллировать в первую очередь не к вашему страху, а к вашему восприятию ситуации. Я пытаюсь открыть дверь, которая встречает нас вопросом: кто вы, если начнется война?», - сказал Булин во время выступления на конференции по национальной безопасности «Народ и оборона».
Министр оценил ситуацию как серьезную, и обеспокоился тем, что перестройка гражданской обороны идёт не так быстро, как хотелось бы.

«Мы должны по-настоящему понять, насколько серьезна эта ситуация, и на уровне каждого человека внутренне к этому подготовиться»,- сказал Бюден в эфире телеканала TV4.
Протоколы о вступлении Швеции, которая более 200 лет была нейтральной, в альянс сейчас не ратифицировали только Венгрия и Турция.

Чтобы одобрить заявки королевства в НАТО, Турция потребовала от шведских властей на практике исполнять обновленный закон о противодействии терроризму. А именно в вопросе противодействия Рабочей партии Курдистана, объявленной в Анкаре террористической организацией.

Ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо призвал к развалу НАТО, так как альянс ведет разорительную политику. Об этом Филиппо написал в социальной сети X.

По мнению политика, это необходимо сделать для наступления всеобщего мира. Филиппо также назвал всех участников Североатлантического альянса преступниками.

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#новости
#политика
#нато
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В Польше скрывали информацию о подозреваемых в ЧП на «Северных потоках»
08 января 2024, 15:44

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

Польские чиновники решили скрыть доказательства о передвижении по стране людей, которые подозревались в подрыве «Северных потоков».
Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылась на европейских следователей.

«Польские чиновники не спешили предоставлять информацию и скрывали ключевые доказательства о передвижениях предполагаемых диверсантов по польской земле», —сказано в публикации.
Сообщается, что следствие ранее уже приходило к выводу, что трубопроводы атаковали с территории Украины через Польшу.

Неспособность Варшавы к сотрудничеству не позволяет установить причастность польского правительства к этому.

WSJ сообщает, что несколько местных агентств безопасности не стали делиться со следствием кадрами подозреваемых с камер видеонаблюдения.

Также, к примеру, агентство внутренней безопасности Польши не отвечало на запросы или предоставляло противоречивую информацию.

Немецкие следователи ждали около двух месяцев, чтобы добиться встречи с коллегами из Польши. Таким образом у них сложилось впечатление, что поляки не хотят сотрудничать.

Ранее сообщалось, что Польша как минимум на ближайшее время сохранит запрет на ввоз украинского зерна, даже несмотря на возможные штрафные меры со стороны Евросоюза. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Чеслав Секерский в интервью польскому агентству PAP.

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#польша
#германия
#новости
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В правительстве спрогнозировали последствия закрытия границы с Финляндией
Вице-премьер Абрамченко: закрытые границы с Финляндией не принесут ущерб РФ
08 января 2024, 14:25

Фото: iStock/naumoid

Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко спрогнозировала последствия закрытия границы с Финляндией.
По её словам, это не принесёт никакого ущерба российской экономике. По словам Абрамченко, действия Финляндии – это следствие непродуманной политики Евросоюза.

«Наша взаимная торговля с Европой просто деградировала, с Финляндией у нас взаимная торговля меньше одного миллиона долларов. Мы не пострадаем от этого точно, пострадает ли финская экономика — это надо у финнов спрашивать», —высказала своё мнение Виктория Абрамченко.
Ранее сообщалось, что Финляндия решила запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в текущем году. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

По словам министра охраны окружающей среды и климата Финляндии Кая Мюккянена, запрет может вступить в силу с начала следующего года. Однако он подчеркнул, что не намерен обещать конкретных дат.

Отмечается, что Финляндия продолжает импорт сжиженного природного газа из РФ согласно контракту.

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#правительство
#россия
#новости
#общество
#финляндия
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Пушилин объяснил, почему считает преемников Зеленского неважными
Пушилин: Преемники Зеленского будут делать то, что диктуют западные страны
08 января 2024, 12:43

Фото: сайт Кремля

Любой из возможных преемников президента Украины Владимира Зеленского будет делать то, чего захочет Запад. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с изданием РИА Новости.
По его словам, Украина уже утратила свою субъектность, поэтому следующий лидер страны будет идти на поводу у Запада.
«Украина потеряла свою субъектность. Изменение фамилии - будет это Зеленский, Залужный, Кличко, Арестович или прочий военный преступник - абсолютно не важно, они будут делать ровно то, что будет диктовать Запад», - выразил уверенность глава региона.

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта текущего года. Лидер страны будет избран путём голосования. Срок его президентства составит пять лет.

Прежде глава ДНР оценил важность освобождения Марьинки, Соледара и Артёмовска. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#выборы
#украина
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#всу
#зеленский
#пушилин
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Титов: РФ больше никогда не повернется к Западу, даже после снятия санкций
08 января 2024, 11:07

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

РФ более никогда не повернется к Западу. Даже в том случае, если Вашингтон и Брюссель снимут все свои санкции.
Запад является пройденным этапом, а будущее человечества лежит на Востоке, где с Россией не только хотят дружить, но и развивать торгово-экономические отношения.

Такое мнение высказал РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Знаете, если даже представить, что Вашингтон и Брюссель завтра снимут с России все санкции, и вновь потянутся к нам, мы к Западу больше никогда не повернемся. Возврата, поверьте, не будет», - сказал Борис Титов.
И дело тут, по его словам, не в обиде или злопамятстве.

«Просто Запад – это уже пройденный этап. Это, если хотите, прошлое человечества. Будущее его – это Восток», - считает Борис Титов.
Ранее сообщалось, что сопредседатель избирательного штаба президента Марьяна Лысенко сообщила, что в поддержку самовыдвижения кандидата на выборы президента в 2024 году Владимира Путина выступили более 1,3 млн человек, приводит ее слова ТАСС. Лысенко сообщила, что работа продолжается и выразила надежду на то, что число поддерживающих кандидатуру действующего лидера страны будет увеличиваться.

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#россия
#политика
#новости
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В поддержку самовыдвижения Путина собрали более 1,3 млн подписей
08 января 2024, 11:02

Фото: сайт Кремля

Сопредседатель избирательного штаба президента Марьяна Лысенко сообщила, что в поддержку самовыдвижения кандидата на выборы президента в 2024 году Владимира Путина выступили более 1,3 млн человек, приводит ее слова ТАСС.
Лысенко сообщила, что работа продолжается и выразила надежду на то, что число поддерживающих кандидатуру действующего лидера страны будет увеличиваться.

Пункты сбора подписей в поддержку Владимира Путина организованы в различных регионах страны. В Москве открыты более 50 таких точек. Пункты продолжат свою работу до конца января.

Напомним, выборы президента в России пройдут в марте текущего года и продлятся три дня: 15,16 и 17 числа. Прежде дату проведения голосования определил Совет Федерации.

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#выборы
#совет федерации
#президент
#владимир путин
#цик
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Кулеба заявил об отсутствии у Украины плана «Б», если ЕС не предоставит финпомощь
Кулеба: у Киева нет запасного плана на случай, если деньги от ЕС не поступят
08 января 2024, 10:37

Фото: iStock/artJazz

У Киева нет запасного плана на случай, если страны Евросоюза перестанут оказывать стране финансовую поддержку. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете Pais, отвечая на вопрос, есть ли у Украины запасной план на тот случай, если она не получит денег от союзников.
«У нас нет плана Б. Со стороны вы можете видеть и думать по-другому, вы можете говорить о планах А, Б и В, публиковать статьи и аналитические материалы, но здесь внутри, мы должны направить всю нашу энергию и интеллектуальную мощь на одно: чтобы план А сработал», - заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что, если помощь от стран Евросоюза будет задержана, Минфин Украины будет вынужден проявить мастерство управления. Кроме того, Кулеба совершенно уверен в том, что стране будут переданы замороженные российские активы, которых хватит для восстановления страны.

По словам главы МИД Украины, общая сумма замороженных российских активов составляет более 80% потребностей Украины, необходимых для восстановления.

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#помощь
#мид
#украина
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#минфин
#сво
#всу
#зеленский
#запад
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В ЕП обеспокоились ущемлением прав румын на Украине
В ЕП рассматривают вопрос об ущемлении прав румын на Украине
08 января 2024, 10:01

Фото: iStock/starpik

Депутат Европарламента от Румынии Мария Грапини заявила, что румыны на Украине сталкиваются с множеством проблем и притеснениями по различным признакам. С её письмом-обращением к Еврокомиссии ознакомился RT.
Так депутат утверждает, что многие румыны, особенно проживающие в регионе Буковина, сталкиваются с проблемами. В частности, речь идёт о предоставлении образования на румынском языке, его использование в административных и судебных целях, доступности прессы для румыноговорящих, а также о сохранении их религиозной идентичности.

Грапини также заявила, что украинские власти притесняли церковных лидеров румынской общины по религиозным, этническим и языковым признакам.

Вместе с тем политик подчеркнула, что румыны являются третьим по численности народом, населяющим Украину после украинцев и русских.

Депутат Европарламента также отметила, что уважение прав меньшинств имеет важное значение при вступлении в Евросоюз. В связи с этим заявлением директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT предположил, что Румыния просто не хочет продолжать переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС.

Кроме того, такой интерес Румынии к положению этнических румын может быть связан с желанием страны поучаствовать в будущем разделе Украины.

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#румыния
#украина
#евросоюз
#права
#жители
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В США неожиданно вспомнили о РФ из-за пропажи главы Пентагона
Конгрессмен Бэкон считает провалом утаивание болезни главы Пентагона Остина
08 января 2024, 08:48

Фото: iStock/rarrarorro

Неспособность Пентагона сообщить администрации США о болезни его главы Ллойда Остина – провал.
Так считает член палаты представителей конгресса от республиканцев, штат Небраска, Дон Бэкон.

«Время предупреждения о ядерных атаках новейшим оружием со стороны РФ и Китая равняется 15 минутам. Минобороны играет жизненно важную роль в реагировании», - сообщил конгрессмен в социальной сети X.
Бэкон считает непредоставление Белому дому информации о том, что министр обороны три дня находился в отделении интенсивной терапии, «провалом руководства».

Представитель республиканцев требует внести «исправления», подразумевая, возможно, работу Минобороны.

В прошлую пятницу, 5 января, стало известно, что глава Пентагона был госпитализирован в понедельник, 1 января. У него возникли осложнения после плановой медицинской процедуры. По данным телеканала NBC, глава Пентагона четыре дня лежал в отделении интенсивной терапии. Делами всё это время занималась его заместительниц Кэтлин Хикс.

Politico пишет, что Пентагон в течение трёх дней не сообщал о госпитализации министра Белый дом. Конгресс был оповещён за 15 минут до публикации пресс-релиза.

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Пентагон скрывает информацию о госпитализации министра обороны Остина
#сша
#новости
#госпитализация
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