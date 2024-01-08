«Политически умер»: депутат Верховной рады раскритиковал Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский должен понять, что больше никогда не сможет стать президентом, поскольку он уже «политически умер». Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
Также Костенко убеждён, что в данный момент у Зеленского есть только доверие граждан и рейтинги. При этом все решения, принимаемые главой государства, делаются для того, чтобы иметь возможность переизбрания на следующих президентских выборах. Сохранение Украины его сейчас мало волнует, уверен депутат Рады.
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