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Российская Федерация сохранит устойчивые рычаги влияния на мировую энергетическую сферу. Об этом говорится в докладе директора национальной разведки США Эврил Хейнс, представленном на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.
Ранее в Госдепартаменте США нелицеприятно высказались в адрес Российской Федерации, сообщив, что Россия ведёт себя в сфере энергетики «как враждебный игрок в зловредных целях». Американский чиновник заявил, что РФ якобы использует свои энергоресурсы как «политическое оружие» и призвал мировое сообщество к слаженным действиям.
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