Израиль высадил десант под Дамаском и нанес авиаудар по Эль-Кисве
Израильский десант высадился в районе Эль-Кисва на западе Дамаска, после чего ЦАХАЛ нанес авиаудар по этому району, в результате чего есть погибшие и раненые, сообщает сирийский телеканал Syria TV.
По данным источника телеканала, цели вылазки и её последствия пока неизвестны. Сирийские военные ранее обнаружили в данном районе прослушивающие устройства и камеры видеонаблюдения неизвестного происхождения. Вскоре после высадки десанта Израиль нанес авиаудар по Эль-Кисве.
Накануне телеканал Sham TV проинформировал, что истребители израильских ВВС атаковали штаб сирийских войск в районе Эль-Кисва, выпустив не менее шести ракет по наземным целям. Удар был нанесен и по военному объекту на горе Джебель-эль-Маниа в окрестностях Дамаска. Кроме того, в ночь на среду израильский дрон атаковал военный объект Минобороны Сирии на западной окраине Дамаска, в результате чего погибли шестеро военнослужащих и еще четверо получили ранения.
Ранее в июле израильские силы уже проводили аналогичные операции в пригородах Дамаска, включая высадку десанта в населенном пункте Яфур в 10 км от столицы Сирии.
Читайте также: