В Пекин на торжества по случаю 80-летия победы приедут 26 зарубежных лидеров
На празднование 80-й годовщины победы в войне против японских захватчиков и Второй мировой войны в Пекине ожидается прибытие 26 иностранных руководителей.
Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Среди посетителей — президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан, а также председатель Госсовета Северной Кореи Ким Чен Ын и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Ранее китайские власти выразили протест Японии из-за её призывов пропустить парад, который пройдет 3 сентября в Пекине.
