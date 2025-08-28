Вэнс считает, что публичная сцена в Белом доме была полезной для граждан США

28 августа 2025, 06:20

Фото: Istock/rarrarorro

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью изданию USA Today выразил мнение, что гражданам страны было интересно и полезно наблюдать за конфликтом между ним и Владимиром Зеленским в Белом доме.





В интервью изданию Вэнс подчеркнул, что иногда даже публичные разногласия во власти помогают людям понять разные точки зрения.





«Хотелось бы мне, чтобы в Овальном кабинете возникла открытая ссора? Не обязательно… Но американцы увидели это, и для них это оказалось полезным», — отметил Вэнс.