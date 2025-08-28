Вэнс считает, что публичная сцена в Белом доме была полезной для граждан США
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью изданию USA Today выразил мнение, что гражданам страны было интересно и полезно наблюдать за конфликтом между ним и Владимиром Зеленским в Белом доме.
В интервью изданию Вэнс подчеркнул, что иногда даже публичные разногласия во власти помогают людям понять разные точки зрения.
«Хотелось бы мне, чтобы в Овальном кабинете возникла открытая ссора? Не обязательно… Но американцы увидели это, и для них это оказалось полезным», — отметил Вэнс.
Также он добавил, что при президентстве Джо Байдена США предоставляли Зеленскому средства без ясной цели, подчеркивая, что политику помощи можно было бы более четко направлять.