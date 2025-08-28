Достижения.рф

Вэнс считает, что публичная сцена в Белом доме была полезной для граждан США

Фото: Istock/rarrarorro

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью изданию USA Today выразил мнение, что гражданам страны было интересно и полезно наблюдать за конфликтом между ним и Владимиром Зеленским в Белом доме.



В интервью изданию Вэнс подчеркнул, что иногда даже публичные разногласия во власти помогают людям понять разные точки зрения.

«Хотелось бы мне, чтобы в Овальном кабинете возникла открытая ссора? Не обязательно… Но американцы увидели это, и для них это оказалось полезным», — отметил Вэнс.

Также он добавил, что при президентстве Джо Байдена США предоставляли Зеленскому средства без ясной цели, подчеркивая, что политику помощи можно было бы более четко направлять.
Елизавета Теодорович

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0