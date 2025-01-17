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США «отморозили уши назло маме», не закупив у России пожарные самолёты Бе-200. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Дипломат ссылается на данные, согласно которым в 2017-2019 годах Вашингтон и Москва пытались заключить соглашение о купле-продаже 10 самолётов, однако Штаты решили приобрести версию лайнера с двигателем украинского производства. Из-за отказа Киева сертифицировать двигатели сделка сорвалась.
Мало того, что Штаты поставили пожарное оборудование не в Лос-Анджелес, где сейчас разворачивается природная катастрофа, а на Украине, так Киев ещё и заблокирован спасательную для США сделку по самолётам-амфибиям, отметила Захарова.
Также она вспомнила, что в, наверное, самый сложный период пандемии коронавируса США утилизировали множество аппаратов ИВЛ «Авента-М». Неизвестно, какое количество жизней они могли спасти. Этот случай Захарова также отнесла к серии «назло маме отморожу уши».
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Мало того, что Штаты поставили пожарное оборудование не в Лос-Анджелес, где сейчас разворачивается природная катастрофа, а на Украине, так Киев ещё и заблокирован спасательную для США сделку по самолётам-амфибиям, отметила Захарова.
Также она вспомнила, что в, наверное, самый сложный период пандемии коронавируса США утилизировали множество аппаратов ИВЛ «Авента-М». Неизвестно, какое количество жизней они могли спасти. Этот случай Захарова также отнесла к серии «назло маме отморожу уши».
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Анастасия Чинкова