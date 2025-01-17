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«Назло маме отморожу уши»: Захарова об отказе США закупить российские пожарные самолёты

Захарова: США отморозили уши назло маме, не закупив у РФ пожарные самолёты
Фото: iStock/Marina Denisenko

Фото: iStock/Marina Denisenko

США «отморозили уши назло маме», не закупив у России пожарные самолёты Бе-200. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Дипломат ссылается на данные, согласно которым в 2017-2019 годах Вашингтон и Москва пытались заключить соглашение о купле-продаже 10 самолётов, однако Штаты решили приобрести версию лайнера с двигателем украинского производства. Из-за отказа Киева сертифицировать двигатели сделка сорвалась.

Мало того, что Штаты поставили пожарное оборудование не в Лос-Анджелес, где сейчас разворачивается природная катастрофа, а на Украине, так Киев ещё и заблокирован спасательную для США сделку по самолётам-амфибиям, отметила Захарова.



Также она вспомнила, что в, наверное, самый сложный период пандемии коронавируса США утилизировали множество аппаратов ИВЛ «Авента-М». Неизвестно, какое количество жизней они могли спасти. Этот случай Захарова также отнесла к серии «назло маме отморожу уши».

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#политика
Байден заявил, что обещал Путину не брать Украину в НАТО и не размещать там ЯО
17 января 2025, 12:33

Владимир Путин и Джо Байден (фото: kremlin.ru)

Уходящий президент США Джо Байден признался, что в ходе одного из разговоров с российским лидером Владимиром Путиным в начале СВО пообещал ему не размещать ядерное оружие на Украине и не принимать страну в НАТО. Об этом глава государства сообщил в эфире телеканала MSNBC.
Ведущий подчеркнул, что в начале украинского конфликта существовал риск применения ядерного оружия. Он поинтересовался у Байдена, был ли у него прямой разговор с Путиным о недопустимости применения такого вида оружия, на что политик ответил утвердительно.

По словам американского лидера, в ходе разговоры были затронуты темы наличия ядерного оружия у Украины и её членства в НАТО. При этом он так и не раскрыл, когда именно состоялся этот разговор.

Байден сказал Путину, что всё ядерное оружие было вывезено с территории Украины, и планов по его возвращению нет. Также он пообещал, что страна не станет членом НАТО, пока не изменит свою систему.

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Стало известно, кто на самом деле добился перемирия в секторе Газа
Политолог Кошкин: перемирия в Газе добились договоренности Трампа и Нетаньяху
17 января 2025, 12:27

Фото: iStock/Yuliia Bukovska

Соглашение о перемирии в секторе Газа между Израилем и ХАМАС было достигнуто благодаря договоренностям между избранным президентом США Дональдом Трампом и израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Об этом в беседе с «Татар-информом» заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им.Плеханова Андрей Кошкин.
По его мнению, перспектива на ближайшие четыре года, когда в Овальном кабинете будет находиться Трамп, — это максимальная поддержка Израиля со стороны Штатов, так как в прошлый президентский срок Трамп поддерживал Тель-Авив.
«Израиль в последнее время по сути вел войну на четыре фронта и не собирается ни в чем уступать. Да, есть договоренность, она с 19 января, а буквально сразу после достижения договоренностей они наносят мощнейший удар. И по интенсивности ничего не изменилось. Поэтому утверждать, что наступил мир на территории сектора Газа весьма амбициозно», — пояснил политолог.
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Байден в последний момент усложнил Трампу возможность снять санкции с России
17 января 2025, 12:08

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Уходящий с поста президент США Джо Байден напоследок усложнил избранному главе государства Дональду Трампу возможность снять все санкции с России. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что если бы санкции против российских компаний были введены в рамках закона 14024, то Трамп без каких-либо проблем и оглядки на Конгресс мог бы ликвидировать их. Это связано с тем, что положение не значится ни в одном из федеральных законов.

Однако всё сделано так, чтобы будущей администрации Белого дома пришлось вернуться к закону 13662, а согласно нему Конгресс имеет право не одобрить инициативу главы государства.

Как сообщили в Минфине США почти 100 российских компаний были повторно внесены в санкционный список 15 января. Изначально они числились в законе 14024, однако указом Байдена были перенаправлены в закон 13662.

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#россия
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Москва обвиняет США и Великобританию в организации атаки на «Турецкий поток»
Небензя: атака Украины на «Турецкий поток» совершена по наводке США и Британии
17 января 2025, 07:04

Фото: iStock/NiseriN

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что Москва имеет все основания полагать, что недавняя атака на газопровод «Турецкий поток» была осуществлена по указанию Соединенных Штатов и Великобритании. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Небензя, эти страны заинтересованы в том, чтобы подорвать энергетическую безопасность Европы и подсадить ЕС на более дорогой американский сжиженный природный газ (СПГ).

«У нас есть все основания полагать, что атака на инфраструктуру «Турецкого потока» совершена по наводке Вашингтона и Лондона, заинтересованных в подсаживании ЕС на дорогой СПГ из США», — сообщил он на заседании Совбеза по Украине.

Кроме того, Небензя отметил, что именно Вашингтон и Лондон препятствуют проведению объективного международного расследования инцидентов, связанных с газопроводами «Северный поток».

В понедельник Министерство обороны России заявило, что 11 января киевский режим предпринял попытку атаки на компрессорную станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор с использованием девяти дронов. Целью этой атаки было остановить поставки газа в европейские страны через «Турецкий поток».

Будущий глава Министерства финансов США Скотт Бессент выступает за ужесточение санкций против РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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Белый Дом: ограничение экспорта урана от РФ угрожает ядерной энергетике США
17 января 2025, 06:42

Фото: iStock/Antoine2K

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что ограничение РФ по экспорту обогащенного урана угрожает ядерной энергетике Штатов и их союзников. Слова политика передают в ТАСС.
«Россия в ноябре прошлого года ограничила экспорт обогащенного урана, создав риск нарушений в ядерной энергетике у нас и наших союзников», — заявил Сингх.

Напомним, что Россия приняла решение ограничить экспорт обогащенного урана в ноябре прошлого года. В частности это касается вывозе сырья в США, а также по договорам с лицами, которые зарегистрированы в американской юрисдикции. Под исключения попадают случаи разовой лицензии, которые предоставляются Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

Данное ограничение является ответом на то, что США запрещают импорт урановой продукции РФ с 2028 года. До этого времени будут действовать соответствующие ограничения.

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Будущий глава Минфина США Бессент: Штаты могут ужесточить санкции против РФ
17 января 2025, 06:20

Фото: iStock/syahrir maulana

Будущий глава Министерства финансов США Скотт Бессент выступает за ужесточение санкций против РФ. Об этом он сказал в ходе своего выступления в финансовом комитете Сената Конгресса.
«Если кто-то из российских чиновников смотрит эти слушания об утверждении моей кандидатуры, они должны понимать, что в том случае, если меня утвердят, и если президент Трамп потребует этого в качестве элемента его стратегии по завершению войны на Украине, то я на 100% выступаю за поднятие санкций», — заявил Бессент на слушаниях которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры на пост главы Минфина.

Политик уточнил, что ужесточение санкций будет касаться в большинстве своем представителей крупного нефтяного сектора РФ. Данная реакция может случиться для того, чтобы убедить Россию приступить к переговорам. Стоит отметить, что Скотт Бессент был выдвинут в качестве кандидата на пост главы Минфина США избранным президентом Штатов Дональдом Трампом.

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#трамп
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Байден невнятно раскритиковал Путина в ходе выступлении на военной базе
17 января 2025, 03:07

Джо Байден (Фото: iStock/Стрингер)

Действующий президент США Джо Байден выступил с невнятной критиков главы РФ Владимира Путина в ходе своего выступления на военной базе. Об этом передает ТАСС.
«Уходящий руководитель вашингтонской администрации Джо Байден не смог внятно объяснить, о чем он говорил с президентом России Владимиром Путиным, и сформулировать критику в его адрес», — написали в агентстве.

Выступление Байдена состоялось на военной базе Майер - Хендерсон-Холл в пригороде Вашингтона Арлингтоне. Здесь же свою критику в адрес российского лидера он обозначил такими словами:

«На самом деле, когда я говорил с ним по телефону, он сказал, что хочет, чтобы мы были Финляндией Европы. Я тогда по-настоящему указал ему на то, что вы не получите Финляндию Европы. Вы получите финляндизацию не Европы. Вы увидите вступление Европы в НАТО. Вступление Финляндии в НАТО, вступление Швеции в НАТО».

Действующий президент Штатов уже не в первый раз фигурирует в СМИ за свои словесные оговорки. К примеру, в июле прошлого года он представил Владимира Зеленского президентом Путиным.

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#рф
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#владимир путин
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Трамп выдвинул замглавы военно-космической разведки США на пост министра ВВС
17 января 2025, 02:02

Фото: iStock/vadimrysev

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул заместителя директора Национального управления военно-космической разведки Троя Мейнка на должность министра ВВС. Об этом написал сам Трамп в Truth Social.
«Рад сообщить, что Трой Мейнк станет следующим министром ВВС США», — сообщил президент.

Трамп отметил, что Мейнк при работе будет сотрудничать с кандидатом в министры обороны США Питом Хегсетом. Главной их целью станет то, чтобы американские ВВС стали самыми сильными и смертоносными в мире.

Кандидатура Мейнка еще должна быть утверждена Сенатом Конгресса США. Ранее он находился на ключевых постах в Пентагоне, в том числе занимался руководством по модернизации американского вооружения.

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#пентагон
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Украина и Британия будут сотрудничать в области нанесения дальнобойных ударов
17 января 2025, 01:45

Фото: iStock/andriano_cz

Украина будет сотрудничать в области нанесения дальнобойных ударов с Великобританией. Об этом сказано в опубликованной декларации о столетнем партнерстве между Соединенным Королевством и Украиной.
«Мы также будем углублять сотрудничество в сфере возможностей по нанесению ударов большой дальности, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны и арсеналов комплексного оружия для укрепления сдерживания», — цитирует документ ТАСС.

Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев. К тому же Лондон будет сотрудничать с Украиной в области обмена практическим опытом, оборудования, боеприпасов, обучения и поддержки процесса разработки во всех сферах. Страны будут достигать реализации совместных проектов по обороноспособности.

Ранее «Радио 1» сообщало, что Великобритания планирует отправить свои войска на Украину в рамках миротворческой миссии. Это стремление Лондон хочет реализовать совместно с Францией.

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