Захарова высказалась о вручении ноты протеста послу РФ в Армении из-за выпуска «Вестей недели»

Мария Захарова (фото: mid.ru)
Вручение ноты протеста послу России в Армении со стороны МИД страны вызывает недоумение. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.
Ранее сообщалось, что в МИД Армении вызвали посла России Сергея Копыркина. Причиной такого шага стал выпуск программы «Вести недели», который вышел на российском телевидении 12 января. Как заявили в армянском ведомстве, во время неё были озвучены якобы искусственно генерируемые нарративы, которые направлены против суверенитета и территориальной целостности Армении.
Захарова подчеркнула, что такая реакция МИД с вызовом посла вызывает недоумение, поскольку речь идёт о словах журналиста.
К тому же, продолжила дипломат, Ереван привержен свободе слова, а нынешнее руководство страны вообще сделало это своим императивом.
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Захарова подчеркнула, что такая реакция МИД с вызовом посла вызывает недоумение, поскольку речь идёт о словах журналиста.
К тому же, продолжила дипломат, Ереван привержен свободе слова, а нынешнее руководство страны вообще сделало это своим императивом.
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Анастасия Чинкова