Фото: iStock/VanderWolf-Images
Семидесятая ежегодная сессия Прламентской ассамблеи НАТО состоится в Монреале с 22 по 25 ноября, сообщила парламентская ассоциация Канады, информирует ТАСС.
Ранее Парламентская ассамблея НАТО разрешила Украине атаковать российскую территорию с помощью союзнического оружия. Соответствующие поправки в итоговую декларацию были приняты большинством голосов на весенней сессии в Софии.
В весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО приняли участие около 400 парламентариев от стран альянса и 25 стран-партнеров. Обсуждалась тема обороны и безопасности, в том числе поддержка Киева, а также приоритеты предстоящего саммита блока в Вашингтоне.
Читайте также:
Стало известно о предполагаемой цели атаки ВСУ на Ростов-на-Дону
Спонсор демократов призвала Байдена к выходу из президентской гонки
Пленный признался в принуждении подписать контракт с ВСУ
Александр Климов