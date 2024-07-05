Стало известно о предполагаемой цели атаки ВСУ на Ростов-на-Дону

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Во время атаки воздушных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ), количество до сих пор неизвестно, на Ростов-на-Дону, произошло более десяти крупных взрывов. По словам очевидцев, целью вражеских атак могла стать местная ТЭЦ-2, сообщает Telegram-канал Shot.
Ранее глава региона Василий Голубев объявил об активации системы ПВО над городом. Он добавил, что в небе над городом присутствует несколько воздушных целей. По его словам, остальная информация уточняется.
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Александр Климов