Пленный признался в принуждении подписать контракт с ВСУ

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Военные, проходящие срочную службу на Украине, вынуждены подписывать контракты с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Это делается для отправки военнослужащих в зону боевых действий, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Валентин Позняков.
Мужчина был призван на военную службу в 2021 году. Позняков прослужил оператором в подразделении радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 2,5 года. В декабре 2023 годах его заставили подписать бессрочный контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ).
На вопрос, был ли он вынужден подписать контракт, Валентин Позняков ответил утвердительно. По словам заключенного, половину его сослуживцев подписали те же документы.
Ранее захваченный в плен боец украинской армии Вячеслав Курочкин рассказал об инциденте с обстрелом сослуживцев из-за плохой координации в ВСУ. По его словам, во время службы он дважды стрелял по военнослужащим украинской армии.
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«Я пожалел, потому что моих пацанов отпустили через полгода, а я не знал, что отпустят, нам говорили, что нас будут держать до конца войны», – подчеркнул пленный.
На вопрос, был ли он вынужден подписать контракт, Валентин Позняков ответил утвердительно. По словам заключенного, половину его сослуживцев подписали те же документы.
Ранее захваченный в плен боец украинской армии Вячеслав Курочкин рассказал об инциденте с обстрелом сослуживцев из-за плохой координации в ВСУ. По его словам, во время службы он дважды стрелял по военнослужащим украинской армии.
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Александр Климов