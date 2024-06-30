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Назвал решающий год в конфликте России и Украины

Экс-генсек НАТО Расмуссен: 2025 год будет решающим в конфликте с Россией
30 июня 2024, 20:09
Фото: iStock/ffikretow

Фото: iStock/ffikretow

Следующий год может стать решающим в конфликте Украины и России. Такое заявление сделал экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью телеканалу NTV.
Он подчеркнул, что 2025 год может стать решающим, если западные страну дадут Украине всё необходимое не только для выживания, но и для победы в конфликте.

В настоящее время следует приступить к процессу включения Украины в НАТО, несмотря на продолжающиеся военные действия, подчеркнул экс-генсек Североатлантического альянса.



По его словам, в 2008 году западные власти поступили неправильно, не предприняв план действий по вступлению Украины и Грузии в НАТО.

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#украина
#россия
#нато
#конфликт
Запад заинтересован в территориях России и её ресурсах, заявил Вучич
30 июня 2024, 19:11

Фото: iStock/ffikretow

Западные страны заинтересованы в территориях России и её богатых ресурсах, однако безразличны к потерям россиян и украинцев в зоне проведения СВО. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Prva.
По его словам, на Западе не хотят развития китайского плана, которым предлагается немедленно прекратить ведение огня. Пока не погибают граждане западных государств, их властям безразлично, сколько погибает украинцев. Это связано с тем, что у Россией есть много нефти, газа, золота, серебра и иных полезных ископаемых, которые очень нужны Западу.

В качестве примера Вучич привёл заявление представителей скандинавских государств о том, что Россия не заслужила обладать такой обширной территорией, поэтому это является достоянием всего мира.

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#запад
#вучич
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Бывший генсек НАТО Расмуссен назвал Шольца «канцлером вечной войны»
30 июня 2024, 19:09

Фото: сайт Кремля

Бывший генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен раскритиковал федерального канцлера Германии Олафа Шольца за его нерешительность. Он также назвал политика «канцлером вечной войны».
В интервью немецкому телеканалу N-TV бывший глава Североатлантического альянса упрекнул Шольца за нерешительность в вопросах предоставления военной помощи Киеву, упомянув, в частности, дискуссии на протяжении нескольких месяцев по поводу поставок Украине танков Leopard. Теперь же канцлер отказывается передавать Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Расмуссен подчеркнул, что ФРГ в настоящее время является вторым государством после Соединённых Штатов по объёму помощи Украине. Однако в Берлине слишком много колебаний и нерешительности по этому поводу. Экс-генсек НАТО считает, что такая излишне осторожная политика сделает из Шольца не канцлера мира, а канцлера вечной войны.

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#олаф шольц
#киев
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Большинство американцев выступили против переизбрания Байдена
CBS: более 70% американцев выступили против борьбы Байдена за переизбрание
30 июня 2024, 17:28

Фото: РИА Новости/Стрингер

Более 70% американцев убеждены, что умственное состояние президента Джо Байдена не позволяет ему бороться за переизбрание на пост главы государства. Таковы результаты опроса, проведённого телеканалом CBS.
Отмечается, что такой позиции придерживаются 72% опрошенных. При этом остальные 27% считают, что Байден должен продолжить борьбу за президентское кресло.

Ранее 9 июня телеканал уже проводил подобный опрос, предшествовавший теледебатам Байдена и Дональда Трампа. Тогда за то, что Байдену следует покинуть предвыборную гонку выступали 65% респондентов, а вот обратной позиции придерживались 35% американцев.

Напомним, что дебаты двух кандидатов в президенты США состоялись в минувший четверг, 27 июня. А президентские выборы состоятся в США 5 ноября текущего года.

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#джозеф байден
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#кандидаты
#опрос
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Рекордная явка зафиксирована на парламентских выборах во Франции
Рекордная явка в 25,9% зафиксирована на парламентских выборах во Франции
30 июня 2024, 17:11

Фото: iStock/Olivier DJIANN

На внеочередных парламентских выборах во Франции зафиксировали рекордную явку. Об этом сообщило МВД страны на странице в соцсети Х.
Отмечается, что по данным на 12:00 по местному времени (13:00 мск) явка составила 25,9%. При этом в 2022 году в этот час было зафиксировано лишь 18,43% проголосовавших.

Подчеркнём, что в 2017 году, когда президентом Франции стал Эммануэль Макрон, явка составила 19,24%.

Голосование на территории Франции будет проводиться до шести часов вечера. При этом в крупных городах избирательные участки продляют время работы до 20:00 из-за большого потока избирателей.

Первые официальные результаты голосования будут оглашены после 20:00 30 июня.

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#франция
#выборы
#явка
#голосование
#парламент
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Появились кадры жёсткого перехвата российским Су-27 датского F-16 над Балтикой
30 июня 2024, 16:19

Фото: istockphoto/yykkaa

Российский лётчик из Калининградской области стал первым победителем конкурса красивых воздушных перехватов. Этот конкурс был объявлен владельцем и администратором телеграм-канала FighterBomber.
Конкурс перехватов был объявлен в связи с резко возросшей активностью самолётов НАТО вблизи российских границ. Кроме того, поведение Запада в районе воздушного пространства РФ отличается наглостью и вредоносностью. Например, стратегические разведывательные беспилотники США над Чёрным морем координируют ракетные атаки ВСУ на мирных жителей Крыма. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генштабу разработать способы реагирования на нахальство Запада.

Таких методов у нас в избытке, что и продемонстрировал пилот российского истребителя Су-27 по отношению к самолёту ВВС Дании. Случай, зафиксированный на видео и опубликованный в телеграм-канале FighterBomber, произошёл над Балтийским морем.

«Первая наклейка уезжает в Калининград летчику Су-27П. Датский F-16 был не в курсе, что у нас тут конкурсы, но зато поучаствовал и стал знаменитым», — написал администратор канала.

Искусный российский лётчик не только резким манёвром отогнал датчанина от границы, но и качнул крыльями, показав тому ракеты класса «воздух - воздух». На языке пилотов такое действие равнозначно окрику «Стой! Стрелять буду!». Датский пилот поспешно направил свой самолёт подальше от российской воздушной границы.






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#сша
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#воздух
#калининград
#нато
#всу
#ракеты
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Путин встретится с Эрдоганом и Си Цзиньпином в рамках саммита ШОС в Астане
30 июня 2024, 16:17

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в июле встретится с главами Китая и Турции на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Об этом заявили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Отмечается, что российский лидер будет присутствовать на саммите, который пройдёт в столице Казахстана 3-4 июля. Также на встрече будут присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель КНР Си Цзиньпин. Вероятно, главы государств проведут двусторонние встречи, в рамках которых обсудят сотрудничество в различных сферах, а также затронут иные важные темы.

Ранее о планах встречи российского и турецкого лидеров сообщал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и глава МИД Турции Хакан Фидан.

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Орбан формирует новый политический альянс в Европарламенте
Глава АПС Кикль сообщил о формировании нового политического альянса в ЕП
30 июня 2024, 15:58

Фото: Сайт Кремля

В Европейском парламенте формируется новый политический альянс с партией «Фидес» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и чешской партией ANO. Об этом в воскресенье объявил глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль.
Новый политический альянс готов принять в свои ряды партии других стран Евросоюза, подчеркнул Кикль в ходе совместной пресс-конференции с участием Орбана, главой ANO Андреем Бабишем и главой АПС на выборах к Европарламент Харальдом Вилимски.

Кикль также подчеркнул, что Орбан является единственным на данный момент главой правительства в ЕС, который выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. При этом саму военную операцию осуждают остальные члены НАТО.

Альянс получил название «Патриоты Европы».

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#венгрия
#евросоюз
#партия
#политика
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NI: Путин не блефует, предупреждая Запад о последствиях отправки войск на Украину
National Interest: Путин направил недвусмысленное предупреждение Западу
30 июня 2024, 14:06

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин не блефует, когда говорит о катастрофических последствиях продолжения поддержки Западом Украины и отправки туда контингента иностранных войск.
Об этом в статье для издания The National Interest написал обозреватель Бенджамин Гилтнер. Он напомнил, что в своём ежегодном послании Федеральному Собранию российский лидер предупредил страны-члены НАТО о том, что они должны понимать, что дальнейшее продолжение накачивания Киева оружием и, тем более, отправка войск альянса на Украину чревато конфликтом с применением ядерного оружия и концом цивилизации.

Автор публикации напомнил высказывание известного военного и ядерного стратега Бернарда Броуди, который утверждал, что страны обычно не блефуют, когда выдвигают угрозы. Гилберт указал, что отсутствие понимания последствий эскалации может привести к ужасающему результату. Поэтому он призвал западных политиков внимательно относиться к интерпретации российских сигналов.

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#владимир путин
#конфликт
#ядерное оружие
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Запад и Восток готовятся к масштабному вооружённому конфликту, заявил Вучич
Вучич: Запад и Восток готовятся к большому вооружённому конфликту
30 июня 2024, 13:33

Фото: iStock/Valentina Shilkina

Западные и восточные государства готовятся к масштабному конфликту, сообщил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva.
По его словам, конфликт ливанского движения «Хезболлах» с Израилем, выбор антироссийского бывшего премьер-министра Эстонии Кайи Каллас на пост главы дипломатии Евросоюза, а также закупки вооружения государствами Запада и Востока указывают на готовящийся крупный конфликт.

Столкновения движения «Хезболлах» с Израилем невозможно избежать, а после него конфликты пойдут волной, задействуя весь Запад и Восток.

Вучич подчеркнул, что решение ЕС о назначении Каллас на пост главы дипломатии – это сигнал Европы о сопротивлении российской агрессии. Однако Россия в ответ на это, предположил сербский президент, заявит о борьбе до конца всеми имеющимися силами. Всё это лишь усугубит и так напряжённую обстановку.

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#запад
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