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Следующий год может стать решающим в конфликте Украины и России. Такое заявление сделал экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью телеканалу NTV.
Он подчеркнул, что 2025 год может стать решающим, если западные страну дадут Украине всё необходимое не только для выживания, но и для победы в конфликте.
В настоящее время следует приступить к процессу включения Украины в НАТО, несмотря на продолжающиеся военные действия, подчеркнул экс-генсек Североатлантического альянса.
По его словам, в 2008 году западные власти поступили неправильно, не предприняв план действий по вступлению Украины и Грузии в НАТО.
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В настоящее время следует приступить к процессу включения Украины в НАТО, несмотря на продолжающиеся военные действия, подчеркнул экс-генсек Североатлантического альянса.
По его словам, в 2008 году западные власти поступили неправильно, не предприняв план действий по вступлению Украины и Грузии в НАТО.
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Анастасия Чинкова