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Президент России Владимир Путин не блефует, когда говорит о катастрофических последствиях продолжения поддержки Западом Украины и отправки туда контингента иностранных войск.
Об этом в статье для издания The National Interest написал обозреватель Бенджамин Гилтнер. Он напомнил, что в своём ежегодном послании Федеральному Собранию российский лидер предупредил страны-члены НАТО о том, что они должны понимать, что дальнейшее продолжение накачивания Киева оружием и, тем более, отправка войск альянса на Украину чревато конфликтом с применением ядерного оружия и концом цивилизации.
Автор публикации напомнил высказывание известного военного и ядерного стратега Бернарда Броуди, который утверждал, что страны обычно не блефуют, когда выдвигают угрозы. Гилберт указал, что отсутствие понимания последствий эскалации может привести к ужасающему результату. Поэтому он призвал западных политиков внимательно относиться к интерпретации российских сигналов.
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