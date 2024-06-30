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NI: Путин не блефует, предупреждая Запад о последствиях отправки войск на Украину

National Interest: Путин направил недвусмысленное предупреждение Западу
30 июня 2024, 14:06
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин не блефует, когда говорит о катастрофических последствиях продолжения поддержки Западом Украины и отправки туда контингента иностранных войск.


Об этом в статье для издания The National Interest написал обозреватель Бенджамин Гилтнер. Он напомнил, что в своём ежегодном послании Федеральному Собранию российский лидер предупредил страны-члены НАТО о том, что они должны понимать, что дальнейшее продолжение накачивания Киева оружием и, тем более, отправка войск альянса на Украину чревато конфликтом с применением ядерного оружия и концом цивилизации.

Автор публикации напомнил высказывание известного военного и ядерного стратега Бернарда Броуди, который утверждал, что страны обычно не блефуют, когда выдвигают угрозы. Гилберт указал, что отсутствие понимания последствий эскалации может привести к ужасающему результату. Поэтому он призвал западных политиков внимательно относиться к интерпретации российских сигналов.

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Запад и Восток готовятся к масштабному вооружённому конфликту, заявил Вучич
Вучич: Запад и Восток готовятся к большому вооружённому конфликту
30 июня 2024, 13:33

Фото: iStock/Valentina Shilkina

Западные и восточные государства готовятся к масштабному конфликту, сообщил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva.
По его словам, конфликт ливанского движения «Хезболлах» с Израилем, выбор антироссийского бывшего премьер-министра Эстонии Кайи Каллас на пост главы дипломатии Евросоюза, а также закупки вооружения государствами Запада и Востока указывают на готовящийся крупный конфликт.

Столкновения движения «Хезболлах» с Израилем невозможно избежать, а после него конфликты пойдут волной, задействуя весь Запад и Восток.

Вучич подчеркнул, что решение ЕС о назначении Каллас на пост главы дипломатии – это сигнал Европы о сопротивлении российской агрессии. Однако Россия в ответ на это, предположил сербский президент, заявит о борьбе до конца всеми имеющимися силами. Всё это лишь усугубит и так напряжённую обстановку.

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#вучич
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Депутат бундестага Котре: факты причастности США к подрыву «СП-2» неоспоримы
30 июня 2024, 13:32

Фото: istockphoto/guteksk7

Публичное высказывание члена Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Томаса Крюгера о том, что спецслужбы США пытались воспрепятствовать завершению строительства «Северного потока – 2», в очередной раз доказывают причастность Вашингтона к подрыву газопровода.
Об этом в разговоре с «Известиями» заявил 30 июня депутат немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре. Он отметил, что неправительственные организации (НПО) только делали вид, что занимаются вопросами экологии и сохранения окружающей среды, а на самом деле вели активную работу по срыву поставок российского газа.

По словам немецкого парламентария, благодаря этой ситуации полностью сошёлся пазл, доказывающий причастность США к подрыву газопровода, и эти доказательства являются неоспоримыми. Котре считает, что через несколько лет будет окончательно подтверждена вина тех, кто на самом деле в ответе за теракты на «Северных потоках», но к тому моменту на повестке дня будут совсем другие вопросы.

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#сша
#депутат
#северный поток
#теракт
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Северная Корея обвинила США в создании «азиатской НАТО»
МИД КНДР обвинил США в создании азиатской НАТО после военных учений
30 июня 2024, 12:36

Фото: iStock/NatanaelGinting

США, Япония и Южная Корея оправдывают совершённые военные учения усилиями по стабилизации ситуации с безопасностью в региона, но на самом деле они создали военный блок наподобие «азиатской НАТО». Об этом сообщили в МИД Северной Кореи.
В ведомстве уточнили, что все заявления США, Китая и Южной Кореи являются лишь уловкой для уклонения от международных обвинений в отношении фабрикации нового агрессивного блока.

По словам представителей внешнеполитического ведомства КНДР, такие манёвры опасны, поскольку систематизируют и повышают уровень организованности «азиатской НАТО».

Также в МИД напомнили, что по итогам саммита США, Японии и Южной Кореи, прошедшего в августе 2023 года, страны договорились о совместном реагировании на возможные угрозы в регионе. Такой принцип работы напоминает коллективную оборону НАТО, отметили в Пхеньяне.

Напомним, что днём ранее США, Япония и Южная Корея завершили трёхдневные военные учения в Восточно-Китайском море.

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#сша
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#китай
#южная корея
#нато
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Во Франции стартовал первый тур внеочередных парламентских выборов
30 июня 2024, 12:24

Фото: istockphoto/SimonLukas

Во Франции начался первый тур голосования на досрочных парламентских выборах. Утром 30 июня свои голоса в избирательных округах отдали большинство лидеров левых и правых партий страны.
Лидер «Национального объединения» Жордан Барделла проголосовал на избирательном участке в коммуне Гарш департамента О-де-Сен к западу от Парижа. Национальный секретарь левой «Непокорившейся Франции» Мануэль Бомпар отдал свой голос в Марселе. Также утром на свой избирательный участок пришел бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп, возглавляющий партию «Горизонты», которая входит в коалицию, поддерживающую действующего президента Эммануэля Макрона.

На европейской части Франции внеочередные выборы в Национальное собрание (нижняя палата парламента страны) пройдут с 8:00 до 18:00 по местному времени (с 9:00 до 19:00 по Москве). В крупных городах работу избирательных участков могут продлить в зависимости от явки избирателей. При этом на заморских французских территориях в Азиатском регионе (включая Новую Каледонию) голосование уже практически завершено.

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#парламент
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США перебросили бронетехнику на новую базу НАТО в Польше
США перебросили танки Abrams и другую технику на базу НАТО в Польше
30 июня 2024, 11:59

Фото: iStock/OlyaSolodenko

США перебросили партию бронетехники на новые склады НАТО на американской военной базе на западе Польши. Об этом сообщает издание Пентагона Stars and Stripes.
Отмечается, что речь идёт о 14-ти танках М1 Abrams и другой бронетехнике, которые способны снабдить целую бронетанковую бригаду для борьбы с агрессией на восточном фланге НАТО.

Техника доставлена на полигон, расположенный в 400 километрах от границы с Украиной. Уточняется, что в будущем там появятся порядка 85 танков, 190 бронированных машин, включая М2 Bradley, артиллерийские орудия и самоходные гаубицы.

Данная военная база имеет большое значения для Североатлантического альянса за счёт её стратегического расположения.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что на территориях стран НАТО появятся три военные базы, с которых будет доставляться вооружение Киеву.

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#база
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МИД КНР сообщил о предстоящих визитах Си Цзиньпина в Казахстан и Таджикистан
30 июня 2024, 11:26

Фото: сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует 6-8 июля посетить с рабочим визитом Казахстан и Таджикистан. Об этом сообщила официальный представитель китайского министерства иностранных дел Хуа Чуньин.
В рамках поездки китайский лидер примет участие в работе 24-го заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая пройдёт в Астане, указано в сообщении на официальном сайте МИД КНР. Кроме того, Си Цзиньпин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона совершит государственный визит в эти две страны.

Председатель КНР вместе с Эмомали Рахмоном примет участие в торжественной церемонии открытия новых зданий правительства и парламента Таджикистана. Эти здания органов государственной власти были построены на грант Китая в 230 миллионов долларов.

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Религиовед Лункин: патриарх Варфоломей действовал в интересах США
30 июня 2024, 11:12

Фото: istock/william87

Анкара выразила недовольство тем, что в саммите в Швейцарии принял участие турецкоподданный религиовед Константинопольский Варфаламей. Об этом пишет РИА Новости.
В публикации говорится, что Патриарх прибыл в Грецию, но не торопится отправляться в Фанар. При этом на саммите по Украине в Швейцарии он стал единственным религиозным представителем.

МИД Турции после этого потребовал объяснить, как в коммюнике оказалась подпись Варфаламея. По словам религиоведа Романа Лукина, Варфаламей присутствовал на саммите в интересах США. Произошедшим оказались крайне недовольны турецкие власти.

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#швейцария
#саммит
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Британские ВМС зафиксировали подозрительное сближение с судном у берегов Йемена
30 июня 2024, 10:30

Фото: istockphoto/rarrarorro

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) зафиксировал инцидент в Красном море в 13 морских милях к юго-западу от портового города Моха в Йемене.
Британский флот охарактеризовал его как «подозрительное сближение», о чём представители UKMTO написали на странице ведомства в социальной сети X (бывший Twitter). Подробности происшествия не приводятся.

Ранее правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, заявляло о своей поддержке Палестины и твёрдом намерении атаковать корабли, связанные с Израилем. Они призвали другие страны отозвать свои экипажи и избегать сближения с ними в море.

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Первая леди США призвала не судить о Байдене по 90 минутам дебатов
30 июня 2024, 09:50

Фото: сайт Кремля

По оценкам зрителей и экспертов, первые теледебаты Джозефа Байдена и Дональда Трампа стали провальными для нынешнего главы Белого дома. Первая леди США Джилл Байден указала, что полуторачасовое телешоу не определяет всего того, что он сделал за время президентства.
Политики и журналисты сходятся во мнении, что демократы теперь могут отказаться от Байдена в качестве кандидата на президентский пост и заменить его другим претендентом. Джилл Байден вступилась за своего супруга, подчеркнув, что его выступление на теледебатах не определяет всего того, чего он достиг за время пребывания на посту президента страны, передаёт информационное агентство Bloomberg.

Сам Байден признался жене, что не знает, что произошло во время теледебатов. Он также добавил, что чувствовал себя в тот момент не очень хорошо. Журналисты говорят, что Джилл Байден — единственный человек, который обладает решающим влиянием на действующего президента США. Ожидается, что Байден обсудит будущее своей президентской кампании с семьёй. Возможно, он покинет президентскую гонку, если его ближайшее окружение примет такое решение.

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Байден и Трамп проведут теледебаты 27 июня

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