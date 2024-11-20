Назвали организатора слухов о покушении на Рамзана Кадырова

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
Распространение слухов про якобы готовившееся покушение на главу Чеченской республики Рамзана Кадырова организовано бывшим депутатом Госдумы из Дагестана Магомедом Гаджиевым*. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на видеообращение Абдулы Мамадибирова и Мурада Гошдадова. Они утверждают, что Гаджиев втянул их в эту историю обманом.
«Ты обещал по 2,5 миллиона долларов каждому за то, что мы рассказали придуманную тобой байку про покушение на Рамзана (Кадырова. — Прим. ред.), оговаривать Сулеймана (Керимова. — Прим. ред.). Мы из-за тебя жизнью рисковали», — говорят Мамадибиров и Гошдадов на видеозаписи.Гаджиев признан иноагентом в прошлом году. Тогда же он уехал из России. Экс-депутат является земляком Мамадибирова и Гошдадова.
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*Признан иноагентом в РФ.
Никита Кротов