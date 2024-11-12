В Чечне уволили 11 директоров школ после проведения внеплановой проверки

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
В Чечне по итогам проведения внеплановой аттестации уволены со своих должностей одиннадцать директоров школ. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
Соответствующий доклад представила первый заместитель руководителя администрации Чеченской Республики по взаимодействию с социальным блоком Хаджият Кадырова, сообщил он в своём телеграм-канале. Сообщается, что в ходе проверки был выявлен ряд серьёзных недочётов, из-за которых 11 директоров школ были уволены со своих должностей. Кроме того, лишились своих постов четыре руководителя районных отделов народного образования.
Кадыров дал поручение уделить особое внимание процессу назначения директоров учебных заведений и глав отделов народного образования. Кроме того, глава Чечни поручил создать специальную комиссию, которая будет контролировать выполнение поставленной задачи и наблюдать за выполнением всех обязательных норм и законов.
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