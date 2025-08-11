В Иране сравнили Пашиняна и Алиева с Зеленским

11 августа 2025, 09:06

Генерал КСИР Джавани: Алиев и Пашинян сделали ту же ошибку, что и Зеленский

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и Президент Азербайджана Ильхам Алиев (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, доверившись США, сделали ту же ошибку, что и Владимир Зеленский. Об этом заявил заместитель главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани, передает иранская газета Kayhan.





По мнению генерала, лидеры Азербайджана и Армении «дорого заплатят за свой недостойный поступок».





«Иран, Индия и Россия не будут молчать перед лицом этого поступка», — отметил Джавани.