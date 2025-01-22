Во Франции назвали заявления Трампа «пинком под зад» Европе

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Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что «жесткие» слова президента США Дональда Трампа могут стать «пинком под зад» для европейских государств, чтобы заняться автономностью обороны ЕС. Об этом он сообщил в эфире радиостанции France Inter.
По его словам, для Европы всегда существовало искушение «расположиться под американским ядерным зонтиком». Министр отметил, что Франция никогда не передавала свою безопасность в руки Штатов в отличие от других стран. Лекорню напомнил о Великобритании, силы ядерного сдерживания которой зависят от помощи Вашингтона.
Франция не будет обменивать свою военную безопасность на гамбургеры и, с другой стороны, на немецкие машины, заключил министр.
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