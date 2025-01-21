Евросоюз не признает итоги выборов в Белоруссии

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Депутаты Европарламента в резолюции по Белоруссии собираются призвать страны Евросоюза не признавать результаты белорусских президентских выборов, а также продолжить вводить новые санкции в отношении страны. Проект соответствующего документа представлен на сайте ЕП.
Отмечается, что резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят исключительно рекомендательный характер и необязательным для исполнения. Дебаты и голосование по антибелорусской резолюции состоятся в среду.
В документе сказано, что Европарламент осуждает якобы отсутствующую в стране свободу, справедливость и прозрачность в преддверии выборов. В связи с этим призывает страны ЕС и всё мировое сообщество считать голосование фиктивным, а президента Белоруссии Александра Лукашенко нелегитимным.
Также в документе содержится призыв к расширению санкций в отношении лиц и организаций, которые ответственны за «репрессии в Белоруссии» и участие в российско-украинском конфликте.
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В документе сказано, что Европарламент осуждает якобы отсутствующую в стране свободу, справедливость и прозрачность в преддверии выборов. В связи с этим призывает страны ЕС и всё мировое сообщество считать голосование фиктивным, а президента Белоруссии Александра Лукашенко нелегитимным.
Также в документе содержится призыв к расширению санкций в отношении лиц и организаций, которые ответственны за «репрессии в Белоруссии» и участие в российско-украинском конфликте.
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Анастасия Чинкова