Орбан потребовал ​от ЕС снятия санкций с России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европейский союз пересмотреть свою политику в отношении санкций против России. По его мнению, введенные меры нанесли серьезный ущерб экономике ЕС, лишив ее конкурентоспособности, но не приблизили окончание конфликта на Украине.