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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европейский союз пересмотреть свою политику в отношении санкций против России. По его мнению, введенные меры нанесли серьезный ущерб экономике ЕС, лишив ее конкурентоспособности, но не приблизили окончание конфликта на Украине.
Орбан подчеркнул, что Европа не смогла заменить российские энергоресурсы, а сами санкции оказались неэффективными.
Премьер-министр Венгрии ранее уже высказывал мнение о том, что украинский кризис требует скорейшего урегулирования, иначе проиграют все стороны, вовлеченные в конфликт. Венгрия, по его словам, направляет свои усилия на миротворческую миссию для достижения этих целей.
В то же время стало известно, что новый президент США Дональд Трамп допустил ужесточение санкций против России.
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«Санкции, разработанные брюссельскими бюрократами, достигли одной цели: они уничтожили конкурентоспособность европейской экономики. Пришло время перемен!», — написал он в соцсети X.
Премьер-министр Венгрии ранее уже высказывал мнение о том, что украинский кризис требует скорейшего урегулирования, иначе проиграют все стороны, вовлеченные в конфликт. Венгрия, по его словам, направляет свои усилия на миротворческую миссию для достижения этих целей.
В то же время стало известно, что новый президент США Дональд Трамп допустил ужесточение санкций против России.
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Мария Моисеева