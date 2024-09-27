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Назван корабль, который станет частью ТОФ в 2027 году

Моисеев: фрегат «Адмирал Исаков» станет частью ТОФ в 2027 году
27 сентября 2024, 15:13
Фото: istockphoto/Roman Zaika

Фото: istockphoto/Roman Zaika

Фрегат «Адмирал Исаков» станет частью Тихоокеанского флота в 2027 году, заявил прессе главком ВМФ России Александр Моисеев.


«Планы определены текущими контрактами. Исходим из того, что «Адмирала Исакова» примем в 2027 году. Сейчас предстоит кораблю вся достройка, все виды испытаний, начиная от швартовых, заводских, затем государственных», — прокомментировал офицер.

Ранее Моисеев поучаствовал в спуске фрегата «Адмирал Исаков» проекта 22350 на воду. Фрегаты упомянутого проекта обладают современным ракетным вооружением, включая крылатые ракеты «Калибр». Кроме того, судна планируется оснастить новейшим гиперзвуковым комплексом «Циркон».

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#вмф
#корабль
#новости
Политолог пояснил решение Зеленского провести выборы президента на Украине
Политолог Коньков: Зеленский должен провести хоть имитацию выборов президента
27 сентября 2024, 15:22

Владимир Зеленский вынужден провести хотя бы имитацию выборов из-за давления Запада. Так считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков.
Напомним, накануне издание The Economist сообщило, что Зеленский собирается провести президентские выборы в стране в 2025 году.

«Сейчас идет гипотетический разговор на эту тему, потому что действительно уже становится совершенно неприлично. Всё-таки срок полномочий его истек, и никаких подвижек по поводу того, чтобы легитимизировать свое положение, нет. Все западные структуры наверняка не публично, но говорят, что нужно сначала легализовать свое положение, а потом уже продавать разного рода «победные планы», — пояснил Коньков в беседе с «Известиями».

По его словам, предположения о выборах могут быть связаны с визитом Зеленского в США, где он в очередной раз просил вооружение для ВСУ. Политолог предположил, что представители западных стран могли предложить украинскому лидеру провести голосование в стране, прежде чем Киев получит новую порцию оружия.

Однако Коньков считает, что Зеленский может лишь пообещать провести выборы президента на Украине, но в текущей ситуации говорить о возможных соперниках можно лишь условно.

Напомним, срок полномочий Зеленского истек 20 мая текущего года. Зеленский не стал проводить выборы президента на Украине из-за конфликта с Россией.

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Сенатор Климов напомнил о судьбе Украины после призыва к РФ «заниматься собой»
27 сентября 2024, 14:38

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов отреагировал на призыв вице-спикера парламента Узбекистана Алишера Кадирова в адрес России «заниматься своими внутренними делами». По его мнению, разговор в такой тональности недопустим.
В беседе с изданием «Лента.ру» сенатор отметил, что то, что учительница применила насилие в отношении школьника в ответ на просьбу вести занятия по русскому языку на этом же языке, является как минимум правонарушением. Слова же вице-спикера узбекского парламента вызывают недоумение.

«Уже была одна страна, которая таким образом себя вела довольно долго. Теперь она оказалась в очень тяжелом положении», — напомнил Климов о судьбе Украины.

Сенатор подчеркнул, что есть огромное количество желающих перессорить с Россией все государства Центральной Азии. А инциденты подобного рода создают для этого питательную почву. Климов рассказал также, что глава МИД РФ Сергей Лавров должен встретиться в Нью-Йорке со своим узбекским коллегой. Одной из тем переговоров будут как раз межнациональные отношения.

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«Россия за нас втягивается»: Лукашенко пригрозил НАТО ядерным оружием
Лукашенко заявил о готовности применить ядерное оружие при нападении НАТО
27 сентября 2024, 13:43

Фото: Сайт Кремля

Президент РБ Александр Лукашенко заявил о готовности применить ядерное оружие в случае нападения НАТО на Белоруссию. Такое заявление глава республики сделал на встрече со студентами 27 сентября.
«Мы применим ядерное оружие. И России в том числе, поэтому она применит весь арсенал», — цитирует белорусского лидера БелТА.
Лукашенко подчеркнул, что это приведет к мировой войне, к которой западные страны не готовы. Белорусский лидер заявил, что государственная граница — это красная линия, и ответ будет мгновенным если на нее наступить. Кроме этого Лукашенко указал на недавнее заявление президента России Владимира Путина об изменениях в ядерной доктрине страны.

«НАТО есть НАТО, американцы и поляки, они уже выстроились вдоль границы, особенно польской. Знаем, что руководство Польши уже руки потирает, — мы применяем ядерное оружие. И Россия за нас втягивается», — сказал Александр Лукашенко.
Слова Путина о ядерной доктрине вызвали серьезный интерес в мире, о чем высказались многие лидеры стран и мировых альянсов, включая ООН. Об этом в частности заявил сербский президент Александр Вучич. Он отметил, что заявление российского президента привлекло большое внимание.

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#ядерное оружие
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Румыния сообщила о поднятии своих истребителей якобы из-за БПЛА РФ
27 сентября 2024, 13:23

Фото: istockphoto/starpik

В Минобороны Румынии заявили о поднятии своих истребителей якобы из-за российского беспилотника. Об этом сказано на сайте румынского оборонного ведомства.
«Румыния подняла в воздух четыре истребителя F-16, чтобы контролировать атаку с воздуха», — сказано в сообщении.
Там пояснили, что военные сейчас ведут поиск потенциальных фрагментов. В начале текущего месяца румынская сторона заявляла о нарушении дроном воздушного пространства страны.

Накануне стало известно, что над Орловской областью сбили украинский беспилотник. Губернатор региона поблагодарил ВС РФ за круглосуточное сдерживание врага. Оперативные службы провели работу на месте происшествия.

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#новости
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«Мы не уйдём»: На фасаде посольства США в Москве появился новый логотип RT
27 сентября 2024, 11:51

Фото: iStock/Pavel Byrkin

26 сентября на фасаде посольства США в Москве появился яркий зелёный логотип RT «Мы не уйдём».
Так RT ответил на американские санкции.

Напомним, 13 сентября американский госсекретарь Энтони Блинкен в беседе с журналистами заявил, что США, Великобритания и Канада запускают «дипломатическую кампанию» против телеканала RT.

Отмечается, что данная кампания нацелена на объединение партнёров со всего мира, чтобы дать совместный ответ «на угрозу со стороны RT и других российских инструментов влияния и дезинформации».

Политик добавил, что правительство каждого государства будет самостоятельно продумывать ответ на эту «угрозу». Однако Штаты призывают каждого своего союзника воспринимать деятельность RT как любую другую «разведывательную активность России в пределах своих границ».

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Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу с 1 октября
Володин: С 1 октября проиндексируют военные пенсии и зарплаты госслужащим
27 сентября 2024, 11:47

Фото: сайт Кремля

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу с 1 октября 2024 года. В частности, будут проиндексированы пенсии военным и зарплаты служащим федеральных государственных учреждений.
В телеграм-канале Госдумы спикер нижней палаты российского парламента уточнил, что военные пенсии будут проиндексированы на 5,1%. По его словам, эта мера коснётся около 2,8 миллиона человек. На такой же процент будет повышена заработная плата госслужащих. Володин подчеркнул, что выполнение социальных обязательств является безусловным приоритетом государства.

Также с октября вступит в силу закон, регулирующий деятельность платёжных агентов. По словам председателя Госдумы, ранее эта сфера в достаточной степени не контролировалась, что создавало угрозу прозрачности операций. Вступающая в силу правовая норма устранит этот недочёт. Новый закон направлен на защиту прав граждан, подчеркнул Володин.

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Саидов: Москве и Ташкенту важно не вмешиваться во внутренние дела друг друга
27 сентября 2024, 10:26

Фото: istockphoto/Diy13

Ташкент и Москва не должны вмешиваться во внутренние дела друг друга. Об этом после встречи на полях ГА ООН с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым написал его коллега из Узбекистана Бахтиер Саидов.
«Обозначена важность приверженности принципу невмешательства стран во внутренние дела друг друга для укрепления взаимного доверия», — приводит РИА Новости слова Саидова.
Ранее в парламенте Узбекистана призвали российский МИД «заниматься своими делами». Речь шла об учительнице, которая избила ученика за использование русского языка. По мнению вице-спикера республики Алишера Кадирова, реакция российской стороны — попытка «поднять шум на пустом месте».

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#новости
#мид
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РИА Новости: Автомобиль орнитолога помешал приземлиться самолету с Дудой
27 сентября 2024, 06:25

Фото: istock/rebius

Самолет с президентом Польши Анджеем Дудой на борту был вынужден уйти на второй круг при посадке в аэропорту имени Шопена в Варшаве из-за выехавшего на взлетно-посадочную полосу автомобиля орнитолога. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

«Самолет с президентом Анджеем Дудой, возвращавшимся из Нью-Йорка, приземлился только со второго захода на посадку. Причиной стал инцидент при посадке другого самолета, который столкнулся с птицей», — говорится в сообщении.
После столкновения самолета с птицей на взлетно-посадочную полосу неожиданно выехал автомобиль орнитолога, оказавшись прямо на пути президентского Boeing. В результате самолет с Дудой был вынужден совершить повторный круг над Варшавой.

Через несколько минут самолет благополучно приземлился, и инцидент не повлиял на безопасность полета.

Ранее президент Польши Анджей Дуда прокомментировал обновленную ядерную доктрину России, заявив, что тот, кто первым применит ядерное оружие, будет проклят и не сможет избавиться от этой ответственности.

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«Кто первый применит, тот проклят»: Польша отреагировала на новую ядерную доктрину РФ
Дуда поставил условие применения ЯО после корректировок в доктрине России
27 сентября 2024, 05:30

Фото: istock/bpawesome

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал обновленную ядерную доктрину России, заявив, что тот, кто первым применит ядерное оружие, будет проклят и не сможет избавиться от этой ответственности.
«Президент России Владимир Путин хорошо знает, как и его генералы, что тот, кто первым применит ядерное оружие, проклят... Они никогда не избавятся от этой ответственности, если применят ядерное оружие», — отметил Дуда в интервью, приведенном TVN24.
Эти слова прозвучали на фоне предложения Путина обновить ядерную доктрину России, сделанного во время заседания Совета безопасности РФ 25 сентября. Путин многократно подчеркивал, что применение ядерного оружия возможно исключительно в целях защиты страны и что Россия будет защищать свое союзное государство — Белоруссию — в случае нападения на нее.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили на совместной пресс-конференции с главами Минобороны Австралии и США отказался комментировать возможность снятия запрета на нанесение ударов Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракетами Storm Shadow вглубь России без согласования с Соединенными Штатами.

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#россия
#оружие
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