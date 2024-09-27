Назван корабль, который станет частью ТОФ в 2027 году

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Фрегат «Адмирал Исаков» станет частью Тихоокеанского флота в 2027 году, заявил прессе главком ВМФ России Александр Моисеев.
«Планы определены текущими контрактами. Исходим из того, что «Адмирала Исакова» примем в 2027 году. Сейчас предстоит кораблю вся достройка, все виды испытаний, начиная от швартовых, заводских, затем государственных», — прокомментировал офицер.
Ранее Моисеев поучаствовал в спуске фрегата «Адмирал Исаков» проекта 22350 на воду. Фрегаты упомянутого проекта обладают современным ракетным вооружением, включая крылатые ракеты «Калибр». Кроме того, судна планируется оснастить новейшим гиперзвуковым комплексом «Циркон».
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Никита Кротов