Сенатор Климов напомнил о судьбе Украины после призыва к РФ «заниматься собой»

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов отреагировал на призыв вице-спикера парламента Узбекистана Алишера Кадирова в адрес России «заниматься своими внутренними делами». По его мнению, разговор в такой тональности недопустим.
В беседе с изданием «Лента.ру» сенатор отметил, что то, что учительница применила насилие в отношении школьника в ответ на просьбу вести занятия по русскому языку на этом же языке, является как минимум правонарушением. Слова же вице-спикера узбекского парламента вызывают недоумение.
Сенатор подчеркнул, что есть огромное количество желающих перессорить с Россией все государства Центральной Азии. А инциденты подобного рода создают для этого питательную почву. Климов рассказал также, что глава МИД РФ Сергей Лавров должен встретиться в Нью-Йорке со своим узбекским коллегой. Одной из тем переговоров будут как раз межнациональные отношения.
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«Уже была одна страна, которая таким образом себя вела довольно долго. Теперь она оказалась в очень тяжелом положении», — напомнил Климов о судьбе Украины.
Сенатор подчеркнул, что есть огромное количество желающих перессорить с Россией все государства Центральной Азии. А инциденты подобного рода создают для этого питательную почву. Климов рассказал также, что глава МИД РФ Сергей Лавров должен встретиться в Нью-Йорке со своим узбекским коллегой. Одной из тем переговоров будут как раз межнациональные отношения.
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Александр Бойцов