Сенатор Климов напомнил о судьбе Украины после призыва к РФ «заниматься собой»

Самолет с президентом Польши Анджеем Дудой на борту был вынужден уйти на второй круг при посадке в аэропорту имени Шопена в Варшаве из-за выехавшего на взлетно-посадочную полосу автомобиля орнитолога. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.