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Сенатор Климов напомнил о судьбе Украины после призыва к РФ «заниматься собой»

27 сентября 2024, 14:38
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов отреагировал на призыв вице-спикера парламента Узбекистана Алишера Кадирова в адрес России «заниматься своими внутренними делами». По его мнению, разговор в такой тональности недопустим.
В беседе с изданием «Лента.ру» сенатор отметил, что то, что учительница применила насилие в отношении школьника в ответ на просьбу вести занятия по русскому языку на этом же языке, является как минимум правонарушением. Слова же вице-спикера узбекского парламента вызывают недоумение.

«Уже была одна страна, которая таким образом себя вела довольно долго. Теперь она оказалась в очень тяжелом положении», — напомнил Климов о судьбе Украины.



Сенатор подчеркнул, что есть огромное количество желающих перессорить с Россией все государства Центральной Азии. А инциденты подобного рода создают для этого питательную почву. Климов рассказал также, что глава МИД РФ Сергей Лавров должен встретиться в Нью-Йорке со своим узбекским коллегой. Одной из тем переговоров будут как раз межнациональные отношения.

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«Россия за нас втягивается»: Лукашенко пригрозил НОТО ядерным оружием
Лукашенко заявил о готовности применить ядерное оружие при нападении НАТО
27 сентября 2024, 13:43

Фото: Сайт Кремля

Президент РБ Александр Лукашенко заявил о готовности применить ядерное оружие в случае нападения НАТО на Белоруссию. Такое заявление глава республики сделал на встрече со студентами 27 сентября.
«Мы применим ядерное оружие. И России в том числе, поэтому она применит весь арсенал», — цитирует белорусского лидера БелТА.
Лукашенко подчеркнул, что это приведет к мировой войне, к которой западные страны не готовы. Белорусский лидер заявил, что государственная граница — это красная линия, и ответ будет мгновенным если на нее наступить. Кроме этого Лукашенко указал на недавнее заявление президента России Владимира Путина об изменениях в ядерной доктрине страны.

«НАТО есть НАТО, американцы и поляки, они уже выстроились вдоль границы, особенно польской. Знаем, что руководство Польши уже руки потирает, — мы применяем ядерное оружие. И Россия за нас втягивается», — сказал Александр Лукашенко.
Слова Путина о ядерной доктрине вызвали серьезный интерес в мире, о чем высказались многие лидеры стран и мировых альянсов, включая ООН. Об этом в частности заявил сербский президент Александр Вучич. Он отметил, что заявление российского президента привлекло большое внимание.

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#ядерное оружие
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Румыния сообщила о поднятии своих истребителей якобы из-за БПЛА РФ
27 сентября 2024, 13:23

Фото: istockphoto/starpik

В Минобороны Румынии заявили о поднятии своих истребителей якобы из-за российского беспилотника. Об этом сказано на сайте румынского оборонного ведомства.
«Румыния подняла в воздух четыре истребителя F-16, чтобы контролировать атаку с воздуха», — сказано в сообщении.
Там пояснили, что военные сейчас ведут поиск потенциальных фрагментов. В начале текущего месяца румынская сторона заявляла о нарушении дроном воздушного пространства страны.

Накануне стало известно, что над Орловской областью сбили украинский беспилотник. Губернатор региона поблагодарил ВС РФ за круглосуточное сдерживание врага. Оперативные службы провели работу на месте происшествия.

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«Мы не уйдём»: На фасаде посольства США в Москве появился новый логотип RT
27 сентября 2024, 11:51

Фото: iStock/Pavel Byrkin

26 сентября на фасаде посольства США в Москве появился яркий зелёный логотип RT «Мы не уйдём».
Так RT ответил на американские санкции.

Напомним, 13 сентября американский госсекретарь Энтони Блинкен в беседе с журналистами заявил, что США, Великобритания и Канада запускают «дипломатическую кампанию» против телеканала RT.

Отмечается, что данная кампания нацелена на объединение партнёров со всего мира, чтобы дать совместный ответ «на угрозу со стороны RT и других российских инструментов влияния и дезинформации».

Политик добавил, что правительство каждого государства будет самостоятельно продумывать ответ на эту «угрозу». Однако Штаты призывают каждого своего союзника воспринимать деятельность RT как любую другую «разведывательную активность России в пределах своих границ».

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Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу с 1 октября
Володин: С 1 октября проиндексируют военные пенсии и зарплаты госслужащим
27 сентября 2024, 11:47

Фото: сайт Кремля

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу с 1 октября 2024 года. В частности, будут проиндексированы пенсии военным и зарплаты служащим федеральных государственных учреждений.
В телеграм-канале Госдумы спикер нижней палаты российского парламента уточнил, что военные пенсии будут проиндексированы на 5,1%. По его словам, эта мера коснётся около 2,8 миллиона человек. На такой же процент будет повышена заработная плата госслужащих. Володин подчеркнул, что выполнение социальных обязательств является безусловным приоритетом государства.

Также с октября вступит в силу закон, регулирующий деятельность платёжных агентов. По словам председателя Госдумы, ранее эта сфера в достаточной степени не контролировалась, что создавало угрозу прозрачности операций. Вступающая в силу правовая норма устранит этот недочёт. Новый закон направлен на защиту прав граждан, подчеркнул Володин.

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Саидов: Москве и Ташкенту важно не вмешиваться во внутренние дела друг друга
27 сентября 2024, 10:26

Фото: istockphoto/Diy13

Ташкент и Москва не должны вмешиваться во внутренние дела друг друга. Об этом после встречи на полях ГА ООН с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым написал его коллега из Узбекистана Бахтиер Саидов.
«Обозначена важность приверженности принципу невмешательства стран во внутренние дела друг друга для укрепления взаимного доверия», — приводит РИА Новости слова Саидова.
Ранее в парламенте Узбекистана призвали российский МИД «заниматься своими делами». Речь шла об учительнице, которая избила ученика за использование русского языка. По мнению вице-спикера республики Алишера Кадирова, реакция российской стороны — попытка «поднять шум на пустом месте».

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#россия
#узбекистан
#новости
#мид
#москва
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РИА Новости: Автомобиль орнитолога помешал приземлиться самолету с Дудой
27 сентября 2024, 06:25

Фото: istock/rebius

Самолет с президентом Польши Анджеем Дудой на борту был вынужден уйти на второй круг при посадке в аэропорту имени Шопена в Варшаве из-за выехавшего на взлетно-посадочную полосу автомобиля орнитолога. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

«Самолет с президентом Анджеем Дудой, возвращавшимся из Нью-Йорка, приземлился только со второго захода на посадку. Причиной стал инцидент при посадке другого самолета, который столкнулся с птицей», — говорится в сообщении.
После столкновения самолета с птицей на взлетно-посадочную полосу неожиданно выехал автомобиль орнитолога, оказавшись прямо на пути президентского Boeing. В результате самолет с Дудой был вынужден совершить повторный круг над Варшавой.

Через несколько минут самолет благополучно приземлился, и инцидент не повлиял на безопасность полета.

Ранее президент Польши Анджей Дуда прокомментировал обновленную ядерную доктрину России, заявив, что тот, кто первым применит ядерное оружие, будет проклят и не сможет избавиться от этой ответственности.

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#ядерное
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«Кто первый применит, тот проклят»: Польша отреагировала на новую ядерную доктрину РФ
Дуда поставил условие применения ЯО после корректировок в доктрине России
27 сентября 2024, 05:30

Фото: istock/bpawesome

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал обновленную ядерную доктрину России, заявив, что тот, кто первым применит ядерное оружие, будет проклят и не сможет избавиться от этой ответственности.
«Президент России Владимир Путин хорошо знает, как и его генералы, что тот, кто первым применит ядерное оружие, проклят... Они никогда не избавятся от этой ответственности, если применят ядерное оружие», — отметил Дуда в интервью, приведенном TVN24.
Эти слова прозвучали на фоне предложения Путина обновить ядерную доктрину России, сделанного во время заседания Совета безопасности РФ 25 сентября. Путин многократно подчеркивал, что применение ядерного оружия возможно исключительно в целях защиты страны и что Россия будет защищать свое союзное государство — Белоруссию — в случае нападения на нее.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили на совместной пресс-конференции с главами Минобороны Австралии и США отказался комментировать возможность снятия запрета на нанесение ударов Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракетами Storm Shadow вглубь России без согласования с Соединенными Штатами.

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#владимир путин
#ядерное оружие
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Вучич: слова Путина о ядерной доктрине вызвали значительный интерес в мире
27 сентября 2024, 04:05

Фото: Сайт Кремля

Изменение ядерной доктрины России вызвало значительный интерес среди участников Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом 26 сентября заявил сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала TV Informer.
Вучич отметил, что заявление российского президента Владимира Путина о пересмотре ядерной доктрины привлекло большое внимание, однако наибольший интерес вызвала тема искусственного интеллекта и гонка между США и Китаем.

В рамках 79-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке Вучич провел несколько встреч с европейскими и мировыми политиками, а также представителями крупного бизнеса, участвуя в приёмах от имени различных государств и международных организаций.

Как сообщалось ранее, 25 сентября Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. Он пояснил, что в новой редакции документа будут учтены все возможные сценарии, включая критическую угрозу суверенитету страны в условиях применения противником обычного оружия.

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В Британии отказались отвечать на вопрос о снятии запрета на удары ВСУ
27 сентября 2024, 03:20

Фото: istock/Evgeniy Grishchenko

Министр обороны Великобритании Джон Хили на совместной пресс-конференции с главами Минобороны Австралии и США отказался комментировать возможность снятия запрета на нанесение ударов Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракетами Storm Shadow вглубь России без согласования с Соединенными Штатами.

«Только один человек действительно получит выгоду от публичных обсуждений конкретных возможностей, и это президент Путин», — заявил Хили, подчеркнув, что обсуждения могут лишь усилить позицию России в конфликте.
Он также отметил, что Великобритания обсуждает с США, как лучше поддержать «план победы» президента Украины Владимира Зеленского и укрепить украинские позиции в ближайшие месяцы.

Ранее президент России Владимир Путин указывал на то, что страны НАТО ведут обсуждения о возможности использования западных дальнобойных вооружений Украиной, что может привести к прямому вовлечению Запада в конфликт. Это, по его мнению, изменит суть конфликта, и Россия будет вынуждена принимать соответствующие меры в ответ на создаваемые угрозы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что заявления Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России ясны и однозначны, и не подлежат сомнению.

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#россия
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