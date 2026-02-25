Трамп говорит с Зеленским по телефону
Президент США Дональд Трамп проводит телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.
По словам источника, знакомого с ситуацией, беседа проходит прямо сейчас. Информацию обозреватель опубликовал в X.
Ранее Зеленский в интервью BBC выразил сомнения в надежности американского лидера, в том числе по вопросу гарантий безопасности для Украины. На прошлой неделе газета Sun сообщала, что главарь киевского режима раскритиковал подход Трампа к мирному урегулированию, назвав его «несправедливым», и заявил, что Украина никогда не «простит» США.
Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, при каких условиях трехсторонняя встреча может иметь практический смысл.
