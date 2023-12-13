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Назван покупатель самого дорогого особняка в Лондоне

FT: самый дорогой особняк в Лондоне приобрел индиец
13 декабря 2023, 06:15
Фото: istockphoto.com/IR_Stone

Фото: istockphoto.com/IR_Stone

Индийский миллиардер Адар Пунавалла стал новым владельцем самого дорогого особняка в Лондоне, сообщает Financial Times (FT).
Цена сделки приближается к отметке в 138 миллионов фунтов стерлингов (около 15,8 миллиарда рублей). Аберконуэй Хаус, занимающий 2,3 тысячи квадратных метров, расположен в районе Мейфэр неподалеку от Гайд-парка и был построен в 20-х годах прошлого века.

Владельцем поместья могла стать и дочь покойного миллиардера Яна Кульчика, богатейшего человека Польши. Информация из источников, близких к семье Пунавалла, указывает на то, что он не намерен делать Великобританию постоянным местом проживания.


Адар Пунавалла, известный как «вакцинный принц», возглавляет Институт сыворотки крови Индии с 2011 года — крупнейшего в мире производителя вакцин. В этом институте были изготовлены сотни миллионов доз вакцины Oxford-AstraZeneca. В 2021 году Пунавалла выделил Оксфордскому университету 50 миллионов фунтов стерлингов на строительство исследовательского корпуса для своей компании.

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Байден высморкался во время благодарственной речи Зеленского и попал на видео
13 декабря 2023, 06:42

Фото: сайт Белого дома

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским решил высморкаться. В этот момент президент Украины благодарил его за санкции против Российской Федерации. Об этом пишет РИА Новости.
«В ходе пресс-конференции Зеленский решил поблагодарить Байдена за новый пакет санкций» — говорится в публикации.

Во время слов украинского лидера, Байден достал салфетку и начал сморкаться.


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#сша
#зеленский
#байден
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В США допустили отправку американских военных на Украину
Конгрессвумен Грин: правительство США может отправить солдат на Украину
13 декабря 2023, 06:33

Фото: iStock/Nzpn

Член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин высказала предположение о возможной отправке американских военных на Украину для длительного затягивания конфликта.
В соцсети X (бывший Twitter) jна предположила, что такой шаг может быть предпринят американскими властями в случае нехватки военных сил украинской армии.

Грин отметила, что стремление продолжать борьбу с Владимиром Путиным может подтолкнуть США к таким действиям.

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#всу
#вс рф
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Карлсон усомнился, что сможет стать вице-президентом США
Карлсон усомнился, что сможет стать вице-президентом США при Трампе
13 декабря 2023, 06:23

Фото: iStock/lucky-photographer

Американский журналист, экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон выразил сомнение насчёт того, что, в случае победы на президентских выборах в США в 2024 году Дональда Трампа, он сможет исполнять обязанности вице-президента страны. Об этом он сказал в ходе выступления в соцсети X.
«Я знаю, что могу произносить хорошие речи. Но для этого нужно гораздо больше. Справлюсь ли я? Вероятно, нет», — сказал Карлсон.

Он подчеркнул, что раньше ничем подобным не занимался.

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#заявление
#дональд трамп
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Зеленского подловили на лжи насчет ситуации на фронте
Зеленский солгал, что российские силы за этот год «не заняли ни одного поселка»
13 декабря 2023, 05:44

В ходе интервью телеканалу Fox News Владимир Зеленский заявил, что в течение текущего года российским войскам не удалось захватить «ни одного украинского поселка». Однако, как отметило РИА Новости, эта информация не соответствует действительности.
Агентство напомнило, что в мае сообщалось о Минобороны России, которое объявило о захвате под контроль Артемовска, а в августе российские военные продвигались на купянском направлении.

Кроме того, в конце ноября появилась информация о том, что российские силы освободили поселок Артемовское в Донецкой народной республике (ДНР), отмечается в материале агентства.

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#военные
#контроль
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#днр
#минобороны
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В Венгрии назвали условие снятия блокировки на помощь Украине
Bloomberg: Венгрия снимет вето на помощь Украине, если ЕС разморозит её средства
13 декабря 2023, 04:34

Фото: iStock/joruba

Венгрия заявила о готовности снять вето на финансирование Украины в обмен на средства, которые из-за отступления Будапешта от демократии удерживает Евросоюз. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на советника премьер-министра страны Балажа Орбана.
Отмечается, что Венгрия задерживает четырехлетний пакет увеличения долгосрочного бюджета Европейского союза на 2024–2027 годы, предусматривающий поддержку Киеву на 50 миллиардов евро. Будапешт также выступил против запуска переговоров о присоединении Украины к ЕС на саммите в декабре.

По словам советника венгерского премьер-министра, страна готова снять вето на долгосрочный бюджет ЕС, если предназначенные ей средства из европейских фондов будут разблокированы. При этом Балаж Орбан подчеркнул, что вступление Украины в Евросоюз по-прежнему является для Венгрии «красной линией».

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#ес
#венгрия
#евросоюз
#украина
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Украинские экстремисты владели предприятиями российского ВПК
«Коммерсант»: украинские экстремисты владели предприятиями российского ВПК
13 декабря 2023, 04:11

Фото: iStock/ alzay

Промышленный холдинг, имеющий заводы в четырех регионах России и поставляющий изделия для военно-промышленного комплекса страны, находился под управлением украинских граждан. Эта информация стала известна из материалов судебного процесса, пишет «Коммерсант».
По данным из дела, бывший министр транспорта и связи Украины, а также первый заместитель министра инфраструктурного развития Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева являются членами экстремистской группировки. Они не только выступают против своей страны, включая публичные заявления в СМИ, но и активно поддерживают вооруженные силы Украины (ВСУ).

Согласно данным Генеральной прокуратуры России, Ефименко выступает в роли активного спонсора ВСУ. Через него не только поступают поставки продуктов, одежды и маскировочных сетей, но также осуществляется закупка дронов, тактических рюкзаков, аптечек и медикаментов. Ефименко сам не присутствует в России, передав контроль над активами своей сестре Елизавете Андреевой.

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#сбу
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Небензя завил о выданной США Израилю лицензии на убийства в Газе
Небензя: США несут ответственность за каждое убийство в Газе
13 декабря 2023, 03:51

Фото: istockphoto.com/Viktor Sidorov

США, отвергнув резолюцию СБ ООН по Газе, были обвинены постоянным представителем России при ООН Василием Небензей в ответственности за каждую смерть в этом регионе.
По словам Небензи, такие действия продолжают кровопролитие, принося новые трагические потери и вызывая разрушения, передает ТАСС.

Он выразил мнение, что США, в сущности, дали Израилю лицензию на убийства в секторе Газа.

7 декабря США использовали вето против резолюции СБ ООН, призывавшей к немедленному прекращению огня в этом регионе.

Однако 12 декабря подобное решение было принято Генассамблеей ООН, хотя 10 стран, включая США, Израиль, Чехию и Австрию, выступили против.

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#сша
#израиль
#мнение
#оон
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NYT: ООН требует у экс-замгенсека с Украины $63 млн
NYT: ООН требует у экс-замгенсека с Украины Ваншельбойма $63 млн
13 декабря 2023, 03:25

Фото: iStock/travelview

ООН потребовала у экс-заместителя генсекретаря организации Виталия Ваншельбойма $63,6 млн на возмещение предпринятых им неудачных инвестиций. Об этом пишет New York Times (NYT) со ссылкой на соответствующие судебные документы.
«Ваншельбойм заявил, что его оштрафовали на сумму, равную годовой зарплате, и велели лично выплатить 63 626 806 долларов», — говорится в публикации.

Отмечается, что если бывший заместитель генерального секретаря ООН не выплатит требуемые средства, его лишат права на пенсию организации. 

Газета уточняет, что у Виталий Ваншельбойм является гражданином Украины.

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#оон
#компенсация
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Байден: Возможности США помогать Украине стремительно заканчиваются
13 декабря 2023, 03:19

Фото: сайт Белого дома

Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты быстро приближаются к тому моменту, когда у них не останется возможности направлять Киеву помощь. Об этом пишет ТАСС.
По словам американского лидера, Вашингтон продолжит поставлять Украине оружие и оборудование до тех пор, пока у него остаётся такая способность.

«Но без дополнительного финансирования наша возможность помогать Украине стремительно подходит к концу», — цитирует агентство слова Байдена.

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#оружие
#оборудование
#байден
#сша
#украина
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Достижения.рф