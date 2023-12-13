Назван покупатель самого дорогого особняка в Лондоне

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Индийский миллиардер Адар Пунавалла стал новым владельцем самого дорогого особняка в Лондоне, сообщает Financial Times (FT).
Цена сделки приближается к отметке в 138 миллионов фунтов стерлингов (около 15,8 миллиарда рублей). Аберконуэй Хаус, занимающий 2,3 тысячи квадратных метров, расположен в районе Мейфэр неподалеку от Гайд-парка и был построен в 20-х годах прошлого века.
Владельцем поместья могла стать и дочь покойного миллиардера Яна Кульчика, богатейшего человека Польши. Информация из источников, близких к семье Пунавалла, указывает на то, что он не намерен делать Великобританию постоянным местом проживания.
Адар Пунавалла, известный как «вакцинный принц», возглавляет Институт сыворотки крови Индии с 2011 года — крупнейшего в мире производителя вакцин. В этом институте были изготовлены сотни миллионов доз вакцины Oxford-AstraZeneca. В 2021 году Пунавалла выделил Оксфордскому университету 50 миллионов фунтов стерлингов на строительство исследовательского корпуса для своей компании.
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Владельцем поместья могла стать и дочь покойного миллиардера Яна Кульчика, богатейшего человека Польши. Информация из источников, близких к семье Пунавалла, указывает на то, что он не намерен делать Великобританию постоянным местом проживания.
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Артем Кузьмин