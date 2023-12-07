Посла РФ вызвали в британский МИД из-за «российского вмешательства»

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Российского посла в Лондоне Андрея Келина вызвали в британский МИД. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Причина, по которой дипломат вызван в ведомство, кроется в якобы «вмешательстве России в политический процесс Великобритании».
Замминистра иностранных дел Британии Лео Докерти заявил, что ФСБ России ставит под угрозу частные разговоры политиков и пытается вмешаться в политические кампании страны.
Телеканал сообщает, что прежде, связанных с ФСБ лиц, Британия внесла в санкционный список. Речь идет о двух членах группы Star Blizzard, которые якобы были заподозрены в распространении компромата на американских политиков.
Прежде сообщалось, что Великобритания расширила санкционный список против РФ. В него вошли 45 новых позиций.
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Замминистра иностранных дел Британии Лео Докерти заявил, что ФСБ России ставит под угрозу частные разговоры политиков и пытается вмешаться в политические кампании страны.
Прежде сообщалось, что Великобритания расширила санкционный список против РФ. В него вошли 45 новых позиций.
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Анастасия Крестьянова