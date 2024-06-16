Назван последний шанс спасения Украина как государства

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына
Мирная инициатива президента России Владимира Путина – это последний шанс сохранить Украину как государство, заявил в интервью агентству ТАСС председатель Совета Движения «Другая Украина»
Онпояснил, что сегодня на Украине царит антинародный режим, управляемый нелегитимным президентом, правовой нигилизм и государственная нацистская идеология.
Медведчук также обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что тот не воспользовался нейтральным статусом Украины.
14 июня Путин выступил с мирным планом. По его словам, Москва готова вести переговоры о мирном соглашении, как только Киев начнет выводить войска из новых российских регионов и официально откажется от вступления в НАТО.
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«Путин предлагает вернуть украинцам государство, сделать его нейтральным, суверенным, демилитаризованным и денацифицированным», – сказал политик.
Медведчук также обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что тот не воспользовался нейтральным статусом Украины.
14 июня Путин выступил с мирным планом. По его словам, Москва готова вести переговоры о мирном соглашении, как только Киев начнет выводить войска из новых российских регионов и официально откажется от вступления в НАТО.
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Александр Климов