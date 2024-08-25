Назван следующий кандидат на пост владельца Telegram

Фото: iStock/Claudia Nass
Друг и партнер основателя Telegram Павла Дурова, вице-президент Илья Пюрекопский может временно возглавить компанию в связи с задержанием генерального директора в аэропорту Парижа 24 августа. Об этом заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков, передает РИА Новости.
Французские спецслужбы задержали генерального директора Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из своего частного самолета.
Ордер на арест был выдан после того, как Дуров отказался сотрудничать с французскими службами безопасности. Во Франции Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.
Читайте также:
Илон Маск прокомментировал арест Дурова во Франции
В Telegram заранее разработали план действий на случай ареста Дурова
Стало известно о перспективах работы Telegram без Дурова
Александр Климов